"Назревает гуманитарный кризис": РФ в Скадовске ограничила доступ к лекарствам в аптеках

По информации Генштаба, людям на оккупированных территориях стало сложнее своевременно получить медицинскую помощь. Связано это с новым ограничением от "властей".

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Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области назревает гуманитарный кризис, так как российские захватчики ограничили поставки лекарств. Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 12 апреля.

Россия начала ограничивать поставки лекарств в аптеки временно оккупированных территорий Украины, что усложняет получение своевременной помощи.

"В то же время во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отмечают, что учебные заведения в захваченных областях также используются россиянами в качестве военных объектов. Они из них делают так называемые "живые щиты", прикрываясь маленькими детьми и преподавательским составом.

В вышеупомянутый Скадовск за последние несколько дней также прибыли новые подразделения оккупантов, которые состоят из недавно мобилизованных граждан.

"Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", — продолжили в Генштабе.

Напомним, 12 апреля в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины. По словам пресс-секретаря командования Натальи Гуменюк, россияне на южном направлении пытаются найти пункты постоянного базирования за спинами мирного населения, чтобы чувствовать себя более спокойно.