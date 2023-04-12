Белорусы против размещения российского ядерного оружия в стране, – исследование (инфографика)

Почти половина белорусов не поддерживают действия войск РФ против Украины, а количество противников россиян больше, чем сторонников среди аудитории государственных СМИ.

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Большинство граждан Беларуси, а именно 44%, высказались против размещения ядерного оружия РФ на территории их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Chatham House.

Показатели исследования показывают, что среди белорусов сохраняется неприятие размещения ядерного оружия из России на территории Беларуси. Скорее отрицательно относятся к такой идее 30%.

Позитивно смотрят на эту идею всего 10% респондентов. Еще 15% белорусов назвали идею скорее положительной, чем негативной. Негативное отношение преобладает среди всех медиасегментов, включая аудиторию государственных СМИ.

Представители аналитического центра Chatham House опросили белорусов не только о вероятности размещения ядерного оружия из России на территории их страны. Результаты показали, что в марте 2023 почти половина респондентов высказались против действий российской армии, но примерно такое же количество считает, что Россия в войне победит.

Почти половина белорусов не поддерживает действия российских войск. Большинство белорусских граждан за год войны не изменили свою позицию относительно действий российской армии в Украине. Почти половина — 44%, выражает категорическое несогласие, а еще четверть не смогла дать оценку своему отношению к военным действиям.

Во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ, количество противников россиян больше, чем сторонников. Среди следящих и читающих государственные медиа явно поддерживают — 53%.

В Кремле 6 апреля объяснили, зачем нужно российское ядерное оружие в Беларуси. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расширение Альянса на восток доставляет "хлопоты и переживания". Белорусский лидер Александр Лукашенко надеется, что именно он будет контролировать использование ядерных боеголовок.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, зачем РФ нагнетает ситуацию по размещению ядерного оружия на территории Беларуси. По его мнению, в Кремле пытаются "выторговать" себе более выгодную позицию для переговоров.