Білоруси проти розміщення російської ядерної зброї в країні, – дослідження (інфографіка)

Маже половина білорусів не підтримує дії військ РФ проти України, а кількість противників росіян більша, аніж прихильників серед аудиторії державних ЗМІ.

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Переважна більшість громадян Білорусі, а саме 44%, висловилися проти розміщення ядерної зброї РФ на території їхньої країни. Про це свідчать результати опитування Chatham House.

Показники дослідження показують, що серед білорусів зберігається неприйняття розміщення ядерної зброї з РФ на території Білорусі. Швидше негативно ставляться до такої ідеї 30%.

Позитивно дивляться на цю ідею лише 10% респондентів. Ще 15% білорусів назвали ідею швидше позитивною, анід негативною. Негативне ставлення переважає серед усіх медіасегментів, включно з аудиторією державних ЗМІ.

Представники аналітичного центру Chatham House опитали білорусів не тільки щодо ймовірності розміщення ядерної зброї з Росії на території їхньої країни. Результати показали, що у березні 2023 року майже половина респондентів висловилися проти дій російської армії, але приблизно така ж кількість вважає, що Росія у війні переможе.

Маже половина білорусів не підтримує дії російських військ. Більшість білоруських громадян за рік війни не змінили своєї позиції щодо дій російської армії в Україні. Майже половина — 44%, висловлює категоричну незгоду, а ще чверть не змогла дати оцінку своєму ставленню до військових дій.

У всіх сегментах, окрім аудиторії державних ЗМІ, кількість противників росіян більше, аніж прихильників. Серед тих, хто стежить та читає державні медіа, явно підтримують — 53%.

У Кремлі 6 квітня пояснили, навіщо потрібна російська ядерна зброя в Білорусі. На думку прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, розширення Альянсу на схід завдає "клопоту та переживання". Білоруський лідер Олександр Лукашенко сподівається, що саме він контролюватиме використання ядерних боєголовок.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо РФ нагнітає ситуацію щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі. На його думку, у Кремлі намагаються "виторгувати" собі вигіднішу позицію для перемовин.