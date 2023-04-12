Если казнь пленного ВСУ подтвердится, Россия встанет в один ряд с ИГИЛ, — президент Чехии
По словам Петра Павла, доказать достоверность ролика невозможно, однако за время войны накопилось огромное количество задокументированных фактов преступлений оккупантов, которые нужно осудить.
Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с казнью украинского военного. По его мнению, это преступление можно сравнить с действиями ИГИЛ. Об этом сообщает портал ČTK в среду, 12 апреля.
По его словам, если видео с казнью пленного украинского военнослужащего окажется настоящим и это будет доказано, тогда Российская Федерация вместе с оккупантами станет в один ряд с ИГИЛ.
При этом, подлинность записи, как отметил Петр Павел, невозможно проверить, поэтому больше комментариев по этому поводу дать не смог.
"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил президент Чехии. Он имел в виду террористическую организацию ИГИЛ, которая известная своими казнями пленных на территории Ирака и Сирии.
Далее Петр Павел отметил, что несмотря на это, есть огромное количество задокументированных подтвержденных фактов, которым не место в 21 веке и за которые нужно наказать виновников.
Напомним, что речь идет о ролике, который начали распространять российские Telegram-каналы вечером вторника, 11 апреля. На нем российские оккупанты обезглавили украинского военнопленного. При этом один из них ведет переговоры по рации и отдает приказы своему товарищу, орудующему ножом.
12 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулебы также сравнил действия российских военнослужащих с ИГИЛ и поэтому потребовал немедленно исключить страну из Совета безопасности ООН.