Если казнь пленного ВСУ подтвердится, Россия встанет в один ряд с ИГИЛ, — президент Чехии

По словам Петра Павла, доказать достоверность ролика невозможно, однако за время войны накопилось огромное количество задокументированных фактов преступлений оккупантов, которые нужно осудить.

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Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с казнью украинского военного. По его мнению, это преступление можно сравнить с действиями ИГИЛ. Об этом сообщает портал ČTK в среду, 12 апреля.

По его словам, если видео с казнью пленного украинского военнослужащего окажется настоящим и это будет доказано, тогда Российская Федерация вместе с оккупантами станет в один ряд с ИГИЛ.

При этом, подлинность записи, как отметил Петр Павел, невозможно проверить, поэтому больше комментариев по этому поводу дать не смог.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил президент Чехии. Он имел в виду террористическую организацию ИГИЛ, которая известная своими казнями пленных на территории Ирака и Сирии.

Далее Петр Павел отметил, что несмотря на это, есть огромное количество задокументированных подтвержденных фактов, которым не место в 21 веке и за которые нужно наказать виновников.

Напомним, что речь идет о ролике, который начали распространять российские Telegram-каналы вечером вторника, 11 апреля. На нем российские оккупанты обезглавили украинского военнопленного. При этом один из них ведет переговоры по рации и отдает приказы своему товарищу, орудующему ножом.

12 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулебы также сравнил действия российских военнослужащих с ИГИЛ и поэтому потребовал немедленно исключить страну из Совета безопасности ООН.