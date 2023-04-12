Якщо страта полоненого ЗСУ підтвердиться, Росія стане в один ряд з ІДІЛ, — президент Чехії

За словами Петра Павла, довести достовірність ролика неможливо, проте за час війни нагромадилася величезна кількість задокументованих фактів злочинів окупантів, які треба засудити.

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Президент Чехії Петр Павел прокоментував відео зі стратою українського військового. На його думку, цей злочин можна порівняти з діями ІДІЛ. Про це повідомляє портал ČTK у середу, 12 квітня.

За його словами, якщо відео зі стратою полоненого українського військовослужбовця виявиться справжнім і це буде доведено, тоді Російська Федерація разом із окупантами стане в один ряд із ІДІЛ.

При цьому справжність запису, як зазначив Петр Павел, неможливо перевірити, тому більше коментарів із цього приводу дати не зміг.

"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поруч із Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", — зазначив президент Чехії. Він мав на увазі терористичну організацію ІДІЛ, яка відома своїми стратами полонених на території Іраку та Сирії.

Далі Петр Павел зазначив, що, незважаючи на це, є величезна кількість задокументованих підтверджених фактів, яким не місце у 21 столітті і за які потрібно покарати винуватців.

Нагадаємо, що йдеться про ролик, який почали розповсюджувати російські Telegram-канали увечері вівторка, 11 квітня. На ньому російські окупанти обезголовили українського військовополоненого. При цьому один із них веде переговори по рації та віддає накази своєму товаришеві, що орудує ножем.

12 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеби також порівняв дії російських військовослужбовців з ІДІЛ і тому вимагає негайно виключити країну з Ради безпеки ООН.