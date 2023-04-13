"Выход для моих страданий": японская газета опубликовала стихи бойца ВСУ о войне (фото)

По словам Сергея Белинского, он начал писать хайку около года назад и это стало для него отличным способом справиться с отрицательными эмоциями при помощи всего нескольких строчек.

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Боец ВСУ Сергей Белинский написал японские стихи хайку о полномасштабной войне в Украине, которые помогают ему справиться с отрицательными эмоциями на поле боя. Их опубликовала японская газета Chunichi Shimbun в среду, 12 апреля.

Речь идет о пресс-секретаре 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Вооруженных сил Украины. 45-летний Сергей Белинский уже более года занимается написанием японских трехстрочных нерифмованных стихов, которые еще называют "хайку", и делает это на украинском языке.

В них он рассказывает о своих переживаниях находясь на поле боя в Украине и борясь с российской агрессией.

"Хотя я и боюсь смерти своих товарищей по оружию и самого себя, написание хайку — это выход для моих страданий. Хайку похоже на анестезию. Это способ парализовать ваши эмоции", — говорит военный.

Эти японские стихи являются своеобразной формой выражения, как отметил Сергей, ведь при помощи всего нескольких слов можно передать мысль автора.

Японская газета опубликовала стихи о войне украинского военного Фото: Chunichi Shimbun

Как стихи попали в японскую газету?

Свои произведения он отправлял знакомой поэтессе Галине Шевцовой, которая является профессором Киевского национального университета строительства и архитектуры. После начала полномасштабной войны она была вынуждена искать безопасное место и выбрала для этого Японию.

С военным они продолжают поддерживать связь и за все время он отправил женщине десятки фотографий с передовой, а также 12 японских стихов, которые написал в районе Бахмута Донецкой области.

Японская газета связалась с украинским защитником при помощи Галины Шевцовой и ему было предложено опубликовать два хайку на языке оригинала и с переводом в их материале.

В издании также поинтересовались, какие у украинского защитника планы после победы, на что у него сразу нашелся ответ:

"Я хочу в совершенстве изучать архитектуру. Я также хочу изучать историю и критиковать искусство. Однако я не знаю, когда настанет день, когда я смогу написать хайку о своей мирной повседневной жизни".

Японская газета опубликовала стихи о войне украинского военного Фото: Chunichi Shimbun

Напомним, 10 апреля освобожденный из российского плена боец ВСУ впервые поговорил с матерью. Он не смог сдержать слез после новости о том, что во время пребывания в российском плену у него родилась дочь.