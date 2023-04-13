"Вихід для моїх страждань": японська газета опублікувала вірші бійця ЗСУ про війну (фото)

За словами Сергія Белінського, він почав писати хайку близько року тому і це стало для нього чудовим способом впоратися з негативними емоціями за допомогою кількох рядків.

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Боєць ЗСУ Сергій Белінський написав японські вірші хайку про повномасштабну війну в Україні, які допомагають йому впоратися з негативними емоціями на полі бою. Їх опублікувала японська газета Chunichi Shimbun у середу, 12 квітня.

Йдеться про прессекретаря 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України. 45-річний Сергій Белінський вже понад рік займається написанням японських трирядкових нерифмованих віршів, які ще називають "хайку", і робить це українською мовою.

У них він розповідає про свої переживання, перебуваючи на полі бою в Україні та борючись із російською агресією.

"Хоча я і боюся смерті своїх товаришів зі зброї та самого себе, написання хайку — це вихід для моїх страждань. Хайку схоже на анестезію. Це спосіб паралізувати ваші емоції", — каже військовий.

Ці японські вірші є своєрідною формою висловлювання, як зазначив Сергій, адже за допомогою кількох слів можна передати думку автора.

Японська газета опублікувала вірші про війну українського військового Фото: Chunichi Shimbun

Як вірші потрапили до японської газети?

Свої твори він надсилав знайомій поетесі Галині Шевцової, яка є професором Київського національного університету будівництва та архітектури. Після початку повномасштабної війни вона була змушена шукати безпечне місце та обрала для цього Японію.

З військовим вони продовжують підтримувати зв'язок і за весь час він надіслав жінці десятки фотографій із передової, а також 12 японських віршів, які написав у районі Бахмута Донецької області.

Японська газета зв'язалася з українським захисником за допомогою Галини Шевцової і йому було запропоновано опублікувати два хайку мовою оригіналу та з перекладом у їхньому матеріалі.

У виданні також поцікавилися, які у українського захисника плани після перемоги, на що в нього одразу знайшлася відповідь:

"Я хочу досконало вивчати архітектуру. Я також хочу вивчати історію та критикувати мистецтво. Однак я не знаю, коли настане день, коли я зможу написати хайку про своє мирне повсякденне життя".

Японська газета опублікувала вірші про війну українського військового Фото: Chunichi Shimbun

Нагадаємо, 10 квітня звільнений з російського полону боєць ЗСУ вперше поговорив із матір'ю. Він не зміг стримати сліз після новини про те, що під час перебування у російському полоні у нього народилася дочка.