"Неизбежность поражения": в ГУР рассказали, кто осуществляет серии взрывов в России

Одни россияне, по словам представителя военной разведки Андрея Юсова, передают Силам обороны Украины разведывательную информацию, а другие граждане предпринимают "активные" действия в качестве борьбы с режимом.

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Часть россиян, среди которых и политическая и безнес-элита, выступает против президента РФ Владимира Путина и развязанной им войны с Украиной. Некоторые из них ответственны за взрывы на территории России. Об этом 12 апреля рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

По его словам, к большинству российской элиты уже пришло осознание неизбежности стратегического поражения России. Они готовы сотрудничать с украинскими спецслужбами, а некоторые уже активно это делают. Одни россияне передают Силам обороны Украины информацию, другие – предпринимают "активные" действия.

"Значительная часть "хлопков" на территории России — это результат действий российских граждан, которые готовы бороться с внутренней оккупацией — кровавым режимом Путина", — сказал Юсов.

Он отметил, что частые взрывы в приграничных территориях РФ говорят о том, что "определенные процессы" уже запущены. Однако все подробности, по словам Юсова, можно будет узнать после окончания войны.

Кроме того, представитель Главного управления разведки добавил, что большинство политиков РФ и олигархов рассчитывают на то, чтобы побороться с Украиной за "ничью", сохранив таким образом собственные интересы.

Андрей Юсов о "хлопках" в России (смотреть с 08:10)

Напомним, что 12 апреля журналисты заявили, что украинские экипажи с нетерпением ждут новые танки с Запада. Украинские танкисты рассказали о сложностях, с которыми они столкнулись при выполнении боевых задач на Т-64. В особенности, когда приходится передвигаться по грязи, машина становится легкой добычей для вражеской пехоты, вооруженной ПТРК.

Также сообщалось, что в Минобороны Польши 12 апреля анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams. Министр обороны Мариуш Блащак напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.