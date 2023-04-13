Вкладываются в "золотой час": сколько бойцов ВСУ после ранений возвращаются на фронт

В последнее время смертность среди раненых украинских защитников на этапе эвакуации снизилась до 1,35%. Ради спасения бойцов используется израильский принцип, согласно которому во время военных действий все медучреждения становятся военными госпиталями.

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Около 82% раненых и больных военнослужащих Сил обороны Украины после прохождения курса лечения возвращаются на фронт. Об этом рассказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк.

По его словам, НАМН Украины разработчик Военно-медицинской доктрины Украины. За ее основу приняли израильский принцип, согласно которому во время военных действий все медучреждения становятся военными госпиталями.

"Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", — заявил Цымбалюк.

По его словам, в последнее время смертность среди раненых украинских защитников на этапе эвакуации снизилась до 1,35%. Также 80% раненых бойцов получают должную помощь в период так называемого "золотого часа".

С начала полномасштабного вторжения медикам Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и неотложной хирургии имени Зайцева удалось спасти 72 украинских защитника, получивших ранения сердца и крупных сосудов. Их удавалось прооперировать в течение 6-8 часов после ранения.

Напомним, что боец 71-й егерской бригады во время штурма вражеских позиций получил ранение в голову, но продолжил бой, и вместе с побратимами они отбили позицию.

Пилот истребителя Воздушных сил ВСУ Дмитрий Шкаревский рассказал, как во время боя подвели его самолет и получил тяжелые ранения. Пилоту пришлось катапультироваться.