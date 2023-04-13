Вкладаються в "золоту годину": скільки бійців ЗСУ після поранень повертаються на фронт

Останнім часом смертність серед поранених українських захисників на етапі евакуації зменшилась до 1,35%. Заради спасіння бійців використовується ізраїльський принцип, згідно з яким на час воєнних дій усі медзаклади стають військовими шпиталями.

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Близько 82% поранених і хворих військовослужбовців Сил оборони України після проходження курсу лікування повертаються на фронт. Про це розповів президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк.

За його словами, НАМН України є розробником Воєнно-медичної доктрини України. За її основу взяли ізраїльський принцип, згідно з яким на час воєнних дій усі медзаклади стають військовими шпиталями.

"Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, на сьогодні до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", — заявив Цимбалюк.

За його словами, останнім часом смертність серед поранених українських захисників на етапі евакуації зменшилась до 1,35%. Також 80% поранених бійців отримують належну допомогу у період так званої "золотої години".

З початку повномасштабного вторгнення медикам Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева вдалося врятувати 72 українських захисників, які отримали поранення серця та великих судин. Їх вдавалося прооперувати впродовж 6-8 годин після поранення.

Нагадаємо, що боєць 71-ї єгерської бригади під час штурму ворожих позицій отримав поранення у голову, але продовжив бій, і разом із побратимами вони відбили позицію.

Пілот винищувача Повітряних сил ЗСУ Дмитро Шкаревський розповів, як під час бою підбили його літак і він отримав важкі поранення. Пілоту довелося катапультуватися.