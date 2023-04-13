Киев недоволен "скромной оценкой" будущего контрнаступления ВСУ от США, — Politico

Слитые документы предвещают снижение доверия между Украиной и США. По информации журналистов, высокопоставленные лица в Киеве серьезно задумались насколько важно для Штатов полное вытеснение России из Украины.

Related video

Высокопоставленные украинские чиновники расстроены просочившейся в апреле "совершенно секретной" оценкой Вашингтона, согласно которой Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированной операции контрнаступления. Об этом 12 апреля сообщило Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, слитые секретные документы показали, что Штаты недооценивают военные возможности Украины.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления ВСУ, критически важного для всего свободного мира", — передал изданию представитель украинского министерства обороны.

По его словам, несмотря на то, что есть люди, которые сомневаются в успехе украинского контрнаступления, украинские военные доказали, что это мнение ошибочно.

"Прогнозы шансов Украины не соответствуют действительности. Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны", — подчеркнул он.

Еще один собеседник издания, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве, сообщил журналистам, что вышеозвученное мнение также широко распространено среди членов правительства Украины.

Издание отмечает, что такие комментарии ясно дают понять, что Вашингтон и Киев не так синхронизированы, как заявляли обе страны спустя 14 месяцев после начала войны. Также это может предвещать снижение доверия между США и Украиной в преддверии решающих месяцев боевых действий, которые могут определить ход войны с Россией.

Напомним, 7 апреля в сети появились секретные документы, в которых раскрываются вопросы по сотрудничеству США с Украиной, Китаем и данные по деятельности на Ближнем Востоке, а также показывают, насколько глубоко США проникли в российские спецслужбы.

В среду, 12 апреля, журналистам телеканала Fox стало известно, что источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности США.