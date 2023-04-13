Київ незадоволений "скромною оцінкою" майбутнього контрнаступу ЗСУ від США, — Politico

Злиті документи передбачають зниження довіри між Україною та США. За інформацією журналістів, високопосадовці в Києві серйозно замислилися наскільки важливе для Штатів повне витіснення Росії з України.

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Високопоставлені українські чиновники засмучені "неймовірно секретною" оцінкою Вашингтона, що просочилася у квітні, згідно з якою Україна отримає лише "скромні територіальні вигоди" від запланованої операції контрнаступу. Про це 12 квітня повідомило Politico із посиланням на джерела.

За інформацією видання, злиті секретні документи довели, що Штати недооцінюють військові можливості України.

"Ті ж люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, тепер зливають шкідливу і так само безглузду інформацію напередодні контрнаступу ЗСУ, критично важливого для всього вільного світу", — передав виданню представник українського міністерства оборони.

За його словами, незважаючи на те, що є люди, які сумніваються в успіху українського контрнаступу, українські військові довели, що ця думка є помилковою.

"Прогнози шансів України не відповідають дійсності. Це дає нам підстави для підозр у тому, наскільки серйозно США підтримують цілі України щодо повного витіснення Росії з країни", — наголосив він.

Ще один співрозмовник видання, який постійно контактує з високопосадовцями у Києві, повідомив журналістам, що вищеозвучена думка також широко поширена серед членів уряду України.

Видання зазначає, що такі коментарі ясно дають зрозуміти, що Вашингтон і Київ не такі синхронізовані, як заявляли обидві країни через 14 місяців після початку війни. Також це може передбачати зниження довіри між США та Україною напередодні вирішальних місяців бойових дій, які можуть визначити перебіг війни з Росією.

Нагадаємо, 7 квітня в мережі з'явились секретні документи, в яких розкриваються питання щодо співпраці США з Україною, Китаєм та дані щодо діяльності на Близькому Сході, а також показують, наскільки глибоко США проникли до російських спецслужб.

У середу, 12 квітня, журналістам телеканалу Fox стало відомо, що джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у ЦРУ чи Агентстві національної безпеки США.