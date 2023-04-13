Деградация российского ВПК: Генштаб оценил "импортозамещение" в РФ на примере беспилотников

Исследования последних образцов российских дронов показывают, что на них установлены детали 30-летней давности. Поэтому разговоры об импортозамещении остаются на уровне воображения кремлевских пропагандистов, отметили в Генштабе.

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Процесс так называемого импортозамещения в российском военно-промышленном комплексе достиг даже не уровня отдельных комплектующих, а на остается уровне "пропагандистского воображения Кремля". Особенно об этом свидетельствуют попытки модернизации российскими инженерами беспилотников иранского происхождения Shahed-136 и российского ZALA 421-16E. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык в ходе брифинга 13 апреля.

По словам спикера, исследования последних образцов БПЛА, которые россияне применяют в войне против Украины, говорят о конструктивной деградации и серьезные проблемы ВПК РФ в области производства, модернизации и обслуживания беспилотников. В то же время российские производители все же способны изготавливать простые комплектующие: транзисторы, резисторы, резонаторы и различные реле.

"Исследования показали, что последние образцы Shahed-136 и ZALA 421-16E имеют ряд модификаций, подтверждающих конструктивную деградацию и существенные проблемы российского ВПК в области производства и обслуживания БПЛА. К примеру, при изучении более поздних образцов Shahed 136 были обнаружены российские реле 30-летней давности", — пояснил Рудык.

Высокая степень износа ряда микросхем и чипов в российских беспилотниках демонстрирует эффективность санкций против России, несмотря на заявления Кремля, отметил офицер. По его словам, производители вынуждены искать пути обхода санкций и получать даже самые простые компоненты. В силу этого российские захватчики перешли к тактике "лишь бы куда долетело", и пример этому — удар дронами-камикадзе по общежитию в Ржищеве Киевской области 22 марта, в результате которого погибли девять человек.

Таким образом несмотря на конструкторскую деградацию в российском ВПК, вражеские беспилотники все же несут угрозу для украинских военных и мирных граждан, подытожил Рудык.

Напомним, группа украинских инженеров из Черкасс запускает производство дронов, которые являются аналогом иранских Shahed. По словам разработчиков, беспилотники способны не только вести разведку, но и выполнять функцию барражирующего боеприпаса.