Деградація російського ВПК: Генштаб оцінив "імпортозаміщення" в РФ на прикладі безпілотників

Дослідження останніх зразків російських дронів показують, що на них встановлено деталі 30-річної давності. Тому розмови про імпортозаміщення залишаються на рівні уяви кремлівських пропагандистів, зазначили у Генштабі.

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Процес так званого імпортозаміщення в російському військово-промисловому комплексі досяг навіть не рівня окремих комплектуючих, а лишається на рівні "пропагандистської уяви Кремля". Особливо про це свідчать спроби модернізації російськими інженерами безпілотників іранського походження Shahed-136 та російського ZALA 421-16E. Про це розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик у ході брифінгу 13 квітня.

За словами спікера, дослідження останніх зразків БПЛА, які росіяни застосовують у війні проти України, говорять про конструктивну деградацію та серйозні проблеми ВПК РФ у галузі виробництва, модернізації та обслуговування безпілотників. Водночас російські виробники все ж таки здатні виготовляти прості комплектуючі: транзистори, резистори, резонатори та різні реле.

"Дослідження показали, що останні зразки Shahed-136 і ZALA 421-16E мають низку модифікацій, що підтверджують конструктивну деградацію та суттєві проблеми російського ВПК у галузі виробництва та обслуговування БПЛА. Приміром, при вивченні пізніших зразків Shahed 136 були виявлені російські реле 30-літньої давності", — пояснив Рудик.

Високий ступінь зносу низки мікросхем і чіпів у російських безпілотниках демонструє ефективність санкцій проти Росії, попри заяви Кремля, зазначив офіцер. За його словами, виробники змушені шукати шляхи обходу санкцій та отримувати навіть найпростіші компоненти. Через це російські загарбники перейшли до тактики "аби кудись долетіло", і приклад цього — удар дронами-камікадзе по гуртожитку в Ржищеві Київської області 22 березня, внаслідок якого загинуло дев'ятеро людей.

Таким чином, незважаючи на конструкторську деградацію в російському ВПК, ворожі безпілотники все ж таки загрожують українським військовим і мирним громадянам, підсумував Рудик.

Нагадаємо, група українських інженерів із Черкас запускає виробництво дронів, які є аналогом іранських Shahed. За словами розробників, безпілотники здатні не тільки вести розвідку, але й виконувати функцію баражуючого боєприпасу.