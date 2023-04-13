Оборона Бахмута: украинские военные "отработали" BGM-71F по окопам ВС РФ (видео)

Против российских оккупантов применили протитанковый ракетный комплекс BGM-71H. Машина, на которой была закреплена техника, отъехала на безопасное расстояние и военные произвели выстрел.

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Украинские военные с помощью BGM-71F уничтожили позиции противника под Бахмутом. Видео с передовой опубликовали 13 апреля в телеграм-канале VANGUARD, который размещает информацию о ракетном вооружении.

На видео с помощью специальной техники украинские военные определяют месторасположение окопов бойцов ВС РФ. После этого военный автомобиль отъезжает на оптимальное расстояние для ракетного выстрела. Машина останавливается и военный устанавливает в протитанковый ракетный комплекс, закрепленный на машине, ракету.

Машина снова отъезжает на некоторое расстояние. После этого производится пуск ракеты.

BGM-71F: что это за оружие

BGM-71 ТOW — это один из самых распространенных ПТРК в мире. Характеризуется простотой и надежностью в сочетании с богатым конструкторским заделом для усовершенствования.

Наведение ракеты командное, полуавтоматическое, осуществляется оператором, управление производится по проводам (у некоторых экспериментальных моделей — с радиолокационной подсветкой цели или по лазерному лучу).

ПТУР может запускаться с переносной пусковой установки (ПУ) или с пусковых установок различных автомобилей и бронетехники.

Для поражения танка такой ракетой не надо ни облучать саму цель, ни измерять дальность. Максимальная дальность пуска ракеты — 3750 метров. Наведение ПТУР производится с помощью обычного электронно-оптического прицела.

Скорость полета ракеты дозвуковая, 250—260 м/с.

Ракета BGM-71H-1-RF TOW BB, которую использовали украинские защитники под Бахмутом

Напомним, 13 апреля Генштаб ВСУ сообщил о том, что противник атакует Бахмут 40-50 раз за день. По словам бригадного генерала Алексея Громова, противник каждые сутки совершает более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющихся вооружений и не считается с потерями.

Кроме того Замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга отметила, что Бахмут остается самой горячей точкой в Украине. Она сказала что, несмотря на то, что противник сосредоточил свои самые профессиональные подразделения в районе города, в т.ч. наемников из ЧВК "Вагнер", десантные подразделения и спецназ, РФ все же не может достичь своей цели, то есть полностью захватить город.