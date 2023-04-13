Оборона Бахмута: українські військові "відпрацювали" BGM-71F по окопах ЗС РФ (відео)

Проти російських окупантів застосували протитанковий ракетний комплекс BGM-71H. Машина, на якій було закріплено техніку, від'їхала на безпечну відстань і військові зробили постріл.

Related video

Українські військові за допомогою BGM-71 F знищили позиції супротивника під Бахмутом. Відео з передової опублікували 13 квітня у телеграм-каналі VANGUARD, який розміщує інформацію про ракетне озброєння.

На відео за допомогою спеціальної техніки українські військові визначають місце розташування окопів бійців ЗС РФ. Після цього військовий автомобіль від'їжджає на оптимальну відстань для ракетного пострілу. Машина зупиняється і військовий встановлює в протитанковий ракетний комплекс, закріплений на машині, ракету.

Машина знову від'їжджає на певну відстань. Після цього здійснюється постріл.

BGM-71F: що це за зброя

BGM-71 ТOW — це один із найпоширеніших ПТРК у світі. Характеризується простотою та надійністю у поєднанні з багатим конструкторським заділом для вдосконалення.

Наведення ракети командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором, управління проводиться по дротах (у деяких експериментальних моделей — з радіолокаційним підсвічуванням мети або лазерним променем).

ПТУР може запускатися з переносної пускової установки (ПУ) або з пускових установок різних автомобілів та бронетехніки.

Для поразки танка такою ракетою не треба ні опромінювати саму мету, ні вимірювати дальність. Максимальна дальність пуску ракети – 3750 метрів. Наведення ПТУР провадиться за допомогою звичайного електронно-оптичного прицілу.

Швидкість польоту ракети дозвукова, 250-260 м/с.

Ракета BGM-71H-1-RF TOW BB, яку використовували українські захисники під Бахмутом

Нагадаємо, 13 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що противник атакує Бахмут 40-50 разів на день. За словами бригадного генерала Олексія Громова, супротивник щодоби здійснює понад 500 обстрілів із застосуванням всього спектру наявних озброєнь і не зважає на втрати.

Крім того, заступник міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу зазначила, що Бахмут залишається найгарячішою точкою в Україні. Вона сказала що, попри те, що супротивник зосередив свої професійні підрозділи в районі міста, в т.ч. найманців з ПВК "Вагнер", десантні підрозділи та спецназ, РФ все ж таки не може досягти своєї мети, тобто повністю захопити місто.