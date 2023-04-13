"Замучает совесть": Маси Найем осудил уклонистов, скрывающихся от призыва в ВСУ (видео)

По словам правозащитника и бойца ВСУ, оправдать в таком случае можно только многодетных отцов, которых он попросил воспитать достойных будущих украинцев.

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Защита своей страны с оружием в руках — это обязанность каждого гражданина, поэтому скрываться от мобилизации не является правильным решением. Такое мнение высказал в четверг, 13 апреля, адвокат, военнослужащий ВСУ, правозащитник и общественный деятель Маси Найем в интервью для РБК-Украина.

Правозащитник убежден, что уклонисты, которые спрятались от всеобщей мобилизации в Украине, а также сбежавшие за границу, определенным образом смогли "договориться сами с собой". Однако, по его мнению, их внутренние угрызения совести никогда не исчезнут.

"У тех людей, которые сбежали, я уверен, вот это внутреннее никуда не денется. Они будут страдать из-за себя, из-за отношения к ним, из-за того, что в системе координат будущей Украины они никто. Лично мне при таком выборе было бы потом оставаться с собой было сложно", — заявил Найем.

При этом он приветствовал решение многих мужчин вывезти своих детей за границу, если их трое или больше.

"Мне кажется, что всем нужно сесть и проанализировать, почему кто-то так сделал. Я, например, понимаю, что человек, выехавший со своими тремя детьми за границу — молодец. Ведь он должен спасать своих детей", — считает адвокат.

По его словам, было бы чудесно, если бы родители этих детей сделали все возможное, чтобы после окончания войны дети вернулись в Украину и создали другую нацию.

"Я бы очень хотел, чтобы эти дети вернулись в Украину и построили здесь другую нацию, которая сможет конкурировать с теми странами, где они сейчас учатся, где есть сильная армия, где есть защита НАТО", — поделился он.

Вместе с тем, Маси Найем в интервью отметил, что лиц подобных Виктору Медведчуку или Илье Киве больше не допустят в украинское информационное пространство.

"В будущем они будут появляться, но наше общество стало взрослее. Мы дадим этому свою оценку", — подытожил украинский защитник.

Напомним, 5 июня, режиссер Олег Сенцов, которій также служит в ВСУ, подтвердил, что украинский адвокат и военный Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте, рядом с ним взорвался боеприпас.

6 июня Маси Найем пришел в сознание после операции и сообщил, что потерял глаз, а вторым он видит плохо, но больше переживает за своего за своего друга, который находится в коме.