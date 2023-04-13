В Украине недовольны пессимизмом США по поводу контрнаступления ВСУ, — Politico

По словам журналистов, в правительстве Украины широко распространено мнение, что США недооценивают возможности ВСУ. Это может негативно сказаться на доверии между Киевом и Вашингтоном.

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Украинское политическое руководство недовольно тем, что США, согласно утекшим в сеть документам Пентагона, скептически относятся к ее возможностям провести контрнаступление. Об этом 12 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

"Высокопоставленные украинские чиновники расстроены просочившейся в феврале "совершенно секретной" оценкой, согласно которой Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированной операции", — пишут журналисты.

По словам источника, который контактирует с украинскими чиновниками в Киеве, Штаты ранее не верили в то, что Украина сможет выстоять перед российским полномасштабным вторжением в феврале 2022 года. Теперь же они снова недооценивают ВСУ и другие Силы обороны страны.

Некий чиновник в Минобороны Украины, как пишет издание, рассказал, что украинцы уже смогли доказать, что западные аналитики могут ошибаться.

"Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению войск России", — сказал источник.

Другой анонимный источник также рассказал журналистам, что это мнение широко распространено в правительстве Украины.

Журналисты предположили, что из-за скептических оценок США, доверие между Вашингтоном и Киевом может снизиться в преддверии контрнаступления ВСУ.

Журналисты Reuters 13 апреля сообщили, что в США нашли виновного в "сливе" документов Пентагона. По информации издания, задержание произойдет в штате Массачусетс в ближайшие часы. В Пентагоне назвали нанесенный мужчиной ущерб крайне разрушительным.

Также напомним, что в NYT заявили, что США проникли практически во все структуры разведки и армии РФ. Из 27-страничного материала также следует, что Россия не смогла остановить масштабный поток западных вооружений и техники в Украину, а разведслужбы РФ ошиблись насчет истинных намерений Китая относительно поставок летального оружия Кремлю.