"Такая же угроза, как и вражеские ракеты": что не столько с логистикой истребителей F-35 (фото)

Для производства самолетов привлечены десятки компаний, разбросанных по всему миру. Все это работает по схеме "just-in-time", которая эффективна для коммерции, но в условиях войны и в случае сложных самолетов не столь хороша.

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Программа производства истребителей 5 поколения F-35 Lightning II уже много лет сталкивается со значительными препятствиями в логистике. Она может серьезно навредить возможности реактивных самолетов выполнять свои боевые операции в случае возможного конфликта с Китаем. Об этом сообщает The War Zone.

Руководитель Объединенного программного офиса F-35 генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт выразил свою обеспокоенность по поводу концепции "just-in-time". В течение многих лет растут проблемы с содержанием и все большими затратами на содержание флота истребителей F-35. По словам генерала, концепция "just-in-time" имеет много операционных рисков в конкурентной среде. Наибольший риск – малое количество запчастей на складах, чтобы самолеты могли выполнять задания в течение длительного периода времени.

Кто поставляет детали для одного истребителя F-35

В условиях боевых действий любой логистический сбой очень быстро приведет к негодности самолета. Нарастить объемы деталей в таких условиях будет сверхсложной задачей, потому что самолеты будут постоянно нуждаться в деталях, а враг сосредоточится на разрыве линий снабжения. В издании подчеркивают, что многомиллиардная программа первоклассных стелс-истребителей вполне может оказаться бесполезной, если не будет большого количества запчастей. Это такая же угроза, как вражеские ракеты.

Концепция "just-in-time" — это схема логистического снабжения, которая широко используется в коммерческих компаниях. Ее смысл состоит в том, чтобы материалы для производства поступали, когда запланировано само производство, но не раньше. В бизнесе это позволяет гарантировать производить большие объемы продукции, но с минимальными запасами готовых деталей.

Для производства истребителей F-35 привлечено 1450 подрядчиков

В случае со сложными самолетами по типу F-35 такая схема может быть не столь эффективной, так как авиационные подразделения часто должны быть готовы к развертыванию на местах с ограниченной инфраструктурой и в боевых условиях. Поэтому возникает вопрос изменить подход к изготовлению истребителей 5 поколения. Lockheed Martin говорят, что они сотрудничают со всеми поставщиками, чтобы анализировать и лучше понимать что нужно, где и когда. Таким образом они спрогнозируют самые необходимые детали.

Также в издании отмечают, что есть и другой путь, и это пример Израиля. Это единственная страна с F-35, которая получила уникальную договоренность, позволяющую практически быть независимым от центрального обслуживания самолетов Lockheed Martin. Также они имеют право на установку целых пакетов дополнительного ПО собственной разработки. Израиль постоянно находится под угрозой войны, поэтому, кроме техобслуживания, они накапливают запчасти для истребителей F-35.

Напомним, 31 марта в СМИ писали, что в армии США только 53,1% истребителей F-35 готовы к боевым задачам.

29 марта СМИ писали, что истребители F-35 испытывают проблему с вибрацией в двигателях.