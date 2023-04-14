"Така ж загроза, як і ворожі ракети": що не так з логістикою винищувачів F-35 (фото)

Для виробництва літаків залучені десятки компаній, які розкидані по всьому світі. Все це працює за схемою "just-in-time", яка ефективна для комерції, але в умовах війни і у випадку складних літаків не є такою ж ефективною.

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Програма виробництва винищувачів 5 покоління F-35 Lightning II вже багато років стикається зі значними перешкодами в логістиці. Вони можуть серйозно нашкодити здатності реактивних літаків виконувати свої бойові операції в разі можливого конфлікту з Китаєм. Про це повідомляє The War Zone.

Керівник Обʼєднаного програмного офісу F-35 генерал-лейтенант ВПС США Майкл Шмідт виразив свою стурбованість щодо концепції "just-in-time". Протягом багатьох років зростають проблеми з утриманням та чимраз більшими витратами на утримання флоту винищувачів F-35. За словами генерала, концепція "just-in-time" має багато операційних ризиків у конкурентному середовищі. Найбільший ризик — мала кількість запчастин на складах, щоб літаки могли виконувати завдання протягом тривалого періоду часу.

Хто постачає деталі для одного винищувача F-35

В умовах бойових дій будь-який логістичний збій дуже швидко призведе до непридатності літака. Наростити обʼєми деталей в таких умовах буде надскладною задачею, бо літаки постійно потребуватимуть деталей, а ворог зосередиться на розриві ліній постачання. У виданні підкреслюють, що багатомільярдна програма першокласних стелс-винищувачів цілком може виявитись даремною, якщо не буде великої кількості запчастин. Це така ж загроза як ворожі ракети.

Концепція "just-in-time" — це схема логістичного постачання, яка широко використовується у комерційних компаніях. Її сенс полягає в тому, щоб матеріали для виробництва надходили, коли заплановано саме виробництво, але не раніше. У бізнеси це дозволяє гарантувати виробляти великі обсяги продукції, однак з мінімальними запасами готових деталей.

Для виробництва винищувачів F-35 залучено 1450 підрядників

У випадку зі складними літаками по типу F-35 така схема може бути не такою ефективною, бо авіаційні підрозділи часто повинні бути готові до розгортання на місцях з обмеженою інфраструктурою та в бойових умовах. Тому постає питання змінити підхід до виготовлення винищувачів 5 покоління. В Lockheed Martin кажуть, що вони співпрацюють зі всіма постачальниками, щоб аналізувати й краще розуміти, що потрібно, де та коли. Таким чином вони спрогнозують, найнеобхідніші деталі.

Також у виданні зазначають, що є й інший шлях, і це приклад Ізраїля. Це єдина країна з F-35, яка отримала унікальну домовленість, яка дозволяє практично бути незалежним від центрального обслуговування літаків Lockheed Martin. Також вони мають право на встановлення цілих пакетів додаткового ПЗ власної розробки. Ізраїль постійно знаходиться під загрозою війни, тому окрім техобслуговування вони накопичують запчастини для винищувачів F-35.

Нагадаємо, 31 березня в ЗМІ писали, що в армії США лише 53,1% винищувачів F-35 готові до бойових завдань.

29 березня ЗМІ писали, що винищувачі F-35 мають проблему з вібрацією у двигунах.