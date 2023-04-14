Россия усилила наступление на Бахмут, а ВСУ отходят с некоторых позиций, — разведка Британии

По информации разведчиков, Силы обороны в Бахмуте сталкиваются с проблемой пополнения боеприпасов, а десантники ВС РФ заменили "вагнеровцев" на двух флангах.

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Российские оккупанты активизировали наступление на Бахмут Донецкой области. В силу определенных обстоятельств Силы обороны организованно покидают некоторые позиции. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании 14 апреля.

"Россия возобновила свое наступление на город Бахмут в Донецкой области, поскольку силы российского МО и Группы Вагнера улучшили сотрудничество. Украинская оборона все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась особо интенсивному российскому артиллерийскому огню", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "вагнеровцы" продолжают наступление через центр города, а подразделения десантников ВС РФ заменили некоторые подразделения ПВК "Вагнер" на северном и южном флангах.

Также в разведке Британии сообщают, что Силы обороны Украины столкнулись с проблемами пополнения боеприпасов и вынуждены покинуть отдельные позиции через организованный отход

Напомним, что в Бахмуте группа "вагнеровцев" пошла на штурм позиций украинских пограничников. Перед этим они использовали артиллерию и разрушили ряд построек в квартале, где находились защитники границ, "расчистив" себе путь к их позициям.

Бахмут остается самой горячей точкой в Украине. Враг сосредоточил там свои профессиональные подразделения и стремится полностью захватить город.