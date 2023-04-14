Росія посилила наступ на Бахмут, а ЗСУ відходять з деяких позицій, — розвідка Британії

За інформацією розвідників, Сили оборони в Бахмуті стикаються з проблемою поповнення боєприпасів, а десантники ЗС РФ замінили "вагнерівців" на двох флангах.

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Російські окупанти активізували наступ на Бахмут на Донеччині. Через певні обставини Сили оборони організовано залишають деякі позиції. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії 14 квітня.

"Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили російського МО та Групи Вагнера покращили співпрацю. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "вагнерівці" продовжують наступ через центр міста, а підрозділи десантників ЗС РФ замінили деякі підрозділи ПВК "Вагнер" на північному і південному флангах.

Також у розвідці Британії повідомляють, що Сили оборони України зіткнулися з проблемами поповнення боєприпасів та змушені залишити окремі позиції через організований відхід.

Нагадаємо, що у Бахмуті група "вагнерівців" пішла на штурм позицій українських прикордонників. Перед цим вони використали артилерію і зруйнували низку споруд у кварталі, де перебували оборонці кордонів, "розчистивши" собі шлях до їхніх позицій.

Бахмут залишається найгарячішою точкою в Україні. Ворог зосередив там свої професійні підрозділи і прагне повністю захопити місто.