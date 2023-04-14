"Искоренить в Крыму все русское": глава МИД РФ Лавров отреагировал на заявление Подоляка

По словам дипломата, Украина планирует "милостиво подписать мирное соглашение" только после выплаты репараций и трибунала над Россией.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о Крыме в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Самарканде в пятницу, 14 апреля. Соответствующее видео опубликовало российское государственное информационное агентство ТАСС.

"Буквально вчера человек по имени Подоляк, который, как я понимаю, пользуется доверием Зеленского и излагает его концептуальные установки, заявил, что когда Украина возьмет Крым, она искоренит в Крыму русский язык, русскую культуру и вообще все русское. Там может быть только украинская культура или глобальная культура, как он выразился", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Подоляк назвал жителей "бывших восточных районов Украины" "бандитами, которых нужно уничтожать или сажать в тюрьму".

"Вот с какими целями украинское руководство продвигает так называемый план… мирный план из десяти пунктов Зеленского. Таковым планом предусматривается забрать назад, как они выражаются, Донбасс и Крым и только потом получить репарации с Российской Федерации, провести трибунал над Российской Федерацией и потом милостиво подписать мирное соглашение", – сказал Лавров.

Дипломат добавил, что Россия, учитывая обстановку, "на основе анализа агрессивных, незаконных, противоправных действий Запада" разработала новый вариант внешней политики РФ, который был утвержден президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, Михаил Подоляк в конце февраля в интервью для "Радио свобода" выразил уверенность в том, что Крым станет украинским еще в 2023 году, а свой оптимизм он объяснил "логикой войны". Также советник руководителя ОП отметил, что после деоккупации полуостров ожидает длительный и непростой период избавления от последствий пропаганды России. По его мнению, Крым не должен больше ставить вопрос о своем особом статусе, а Украина должна зафиксировать поражение России юридически.

7 апреля Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов. "Переговоры могут быть только на основе учета российских законных интересов и российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали и обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с Евроатлантическим альянсом", — сказал он.