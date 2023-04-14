"Викорінити у Криму все російське": голова МЗС РФ Лавров відреагував на заяву Подоляка

За словами дипломата, Україна планує "милостиво підписати мирну угоду" лише після виплати репарацій та трибуналу над Росією.

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прокоментував заяву радника керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайла Подоляка про Крим під час пресконференції, що відбулася у Самарканді в п'ятницю, 14 квітня. Відповідне відео опублікувало російське державне інформаційне агентство ТАСС.

"Буквально вчора людина на ім'я Подоляк, яка, як я розумію, користується довірою Зеленського і викладає його концептуальні настанови, заявила, що коли Україна візьме Крим, вона викорінить у Криму російську мову, російську культуру і взагалі все російське. Там може бути лише українська культура чи глобальна культура, як він висловився", – зазначив чиновник.

Він наголосив, що Подоляк назвав жителів "колишніх східних районів України" "бандитами, яких потрібно знищувати або садити до в'язниці".

"Ось з якими цілями українське керівництво просуває так званий план ... мирний план з десяти пунктів Зеленського. Таким планом передбачається забрати назад Донбас і Крим, і лише потім отримати репарації з Російської Федерації, провести трибунал над Російською Федерацією, і потім милостиво підписати мирну угоду", – сказав Лавров.

Дипломат додав, що Росія з огляду на обстановку "на основі аналізу агресивних, незаконних, протиправних дій Заходу" розробила новий варіант зовнішньої політики РФ, який було затверджено президентом країни Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Михайло Подоляк наприкінці лютого в інтерв'ю для "Радіо свобода" висловив упевненість у тому, що Крим стане українським ще у 2023 році, а свій оптимізм він пояснив "логікою війни". Також радник керівника ОП зазначив, що після деокупації півострів очікує тривалий і непростий період позбавлення від наслідків пропаганди Росії. На його думку, Крим не повинен більше порушувати питання про свій особливий статус, а Україна має зафіксувати поразку Росії юридично.

7 квітня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів із Україною, але з урахуванням своїх інтересів. "Переговори можуть бути лише на основі врахування російських законних інтересів та російських законних занепокоєнь, які ми довгі роки викладали та зазначали в діалозі з нашими західними колегами, включаючи наші відносини з Євроатлантичним альянсом", — сказав він.