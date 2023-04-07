Росія готова до переговорів із Україною: глава МЗС РФ Лавров назвав умови (відео)

За словами дипломата, до війни в Україні призвела зарозуміла позиція НАТО. Лавров запевнив, що Москва готова до переговорів, але обов'язково з урахуванням своїх інтересів.

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Переговори щодо врегулювання війни в Україні можуть відбутися за умови врахування російських інтересів. Про це заявив у п'ятницю, 7 квітня, голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до Туреччини.

Голова МЗС РФ перебуває в Анкарі за запрошенням турецького колеги Мевлюти Чавушоглу. Головними темами на спільній пресконференції міністрів стали ситуація в Україні, питання енергетики та зернова ініціатива.

Коментуючи ситуацію з військовим вторгненням РФ в Україну, Лавров заявив, що Кремль не відмовляється від переговорів, проте при цьому обов'язково мають бути враховані "законні інтереси Росії".

"Переговори можуть бути лише на основі обліку російських законних інтересів та російських законних занепокоєнь, які ми довгі роки викладали і позначали в діалозі з нашими західними колегами, що також включають наші відносини з Євроатлантичним альянсом", — заявив у ході зустрічі Лавров.

За його словами, інтереси Росії були "зарозуміло проігноровані" Альянсом.

"Нам сказали з такою, я б сказав, зневагою, що те, що робить НАТО з Україною — це не ваша справа", — заявив він.

Підсумки переговорів

За інформацією російських ЗМІ, Лавров та Чавушоглу обговорили важливість продовження реалізації та усунення перешкод для продовження зернової угоди та обговорили необхідність створення газового хабу.

Міністр Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що його країна очікує на велику кількість туристів з Росії цього року і підкреслив, що його Туреччина підтримує зусилля ООН з усунення перешкод для початку експорту зерна та добрив з РФ. Ще він висловив вдячність за допомогу в ліквідації наслідків землетрусів.

Лавров на зустрічі також заявив, що генсекретар ООН не виконує умов пакету зернової угоди і що перешкоди на шляху експорту російської сільгосппродукції зберігаються та посилюються.

Також міністри Туреччини та РФ домовилися підготуватися до спільної зустрічі з главами МЗС Сирії та Ірану.

Нагадаємо, 1 березня, під час виступу Сергія Лаврова на конференції з роззброєння в Женеві, яке проходило за допомогою відеозв'язку, учасники зборів почали залишати зал на знак солідарності з Україною.

Днями, на початку квітня, Сергій Лавров також назвав умови для зниження ядерних ризиків, якщо Захід відмовиться від агресивного курсу щодо РФ.