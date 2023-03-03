"Сподівався особисто взяти участь": Лавров не приїхав на конференцію до Женеви через санкції (відео)

Голові МЗС РФ довелося виступати з відеозв'язку, проте під час його звернення учасники зборів почали залишати зал на знак солідарності з Україною.

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров не зміг приїхати на Конференцію з роззброєння в Женеві, яка відбулася 1 березня, у зв'язку із санкційними обмеженнями. Про це пише російське видання "Інтерфакс" із посиланням на слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

За словами Рябкова, російський дипломат сподівався особисто відвідати Швейцарію та взяти участь у заході, проте не зміг через санкції ЄС.

"Передусім, дозвольте передати вітальні слова від імені міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який сподівався особисто взяти участь у роботі Конференції з роззброєння, перебуваючи в Женеві. Однак це виявилося неможливим через односторонні нелегітимні обмеження, введені Євросоюзом", — заявив заступник міністра.

За словами Сергія Рябкова, у РФ схильні розцінювати цей випадок як спосіб уникнути діалогу, який нібито повинен сприяти підвищенню рівня глобальної безпеки та стабільності.

Швейцарський журналіст Даріус Рошебін зазначив, що Сергій Лавров виступив на Конференції з роззброєння онлайн, проте на початку його звернення представники європейських країн почали покидати приміщення.

[ + – ] Виступ Сергія Лаврова на Конференції з роззброєння у Женеві

У пресслужбі делегації ЄС при ООН зазначили, що всі посли країн Євросоюзу вийшли із зали під час виступу Лаврова на знак солідарності з Україною.

"Не можна чекати, що ми сидітимемо, склавши руки, коли Росія активно поширює дезінформацію та брехню про свою агресію проти України", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен вперше з початку повномасштабної війни в Україні провів розмову із Сергієм Лавровим у кулуарах зустрічі представників G20 у столиці Нью-Делі.

Раніше, 7 лютого, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що деякі заяви Сергія Лаврова інтелектуально дискредитують його. Боррель зазначив, що глава МЗС РФ колись був шанованим дипломатом.