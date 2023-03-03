"Надеялся лично принять участие": Лавров не приехал на конференцию в Женеву из-за санкций (видео)

Главе МИД РФ пришлось выступать по видеосвязи, однако во время его обращения участники собрания начали покидать зал в знак солидарности с Украиной.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не смог приехать на Конференцию по разоружению в Женеве, которая состоялась 1 марта, в связи с санкционными ограничениями. Об этом пишет российское издание "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, российский дипломат надеялся лично посетить Швейцарию и принять участие в мероприятии, однако не смог из-за санкций ЕС.

"Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом", — заявил замминистра.

По словам Сергея Рябкова, в РФ склонны расценивать этот случай как способ уйти от диалога, который якобы должен способствовать повышению уровня глобальной безопасности и стабильности.

Швейцарский журналист Дариус Рошебин отметил, что Сергей Лавров выступил на Конференции по разоружению онлайн, однако в начале его обращения представители европейских стран начали покидать помещение.

[ + – ] Выступление Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве

В пресс-службе делегации ЕС при ООН отметили, что все послы стран Евросоюза вышли из зала во время выступления Лаврова в знак солидарности с Украиной.

"Нельзя ждать, что мы будем сидеть, сложа руки, когда Россия активно распространяет дезинформацию и ложь о своей агрессии против Украины", — говорится в публикации.

Напомним, что 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабной войны в Украине провел разговор с Сергеем Лавровым в кулуарах встречи представителей G20 в столице Нью-Дели.

Ранее, 7 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые заявления Сергея Лаврова интеллектуально дискредитируют его. Боррель отметил, что глава МИД РФ когда-то был уважаемым дипломатом.