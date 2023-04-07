Россия готова к переговорам с Украиной: глава МИД РФ Лавров назвал условия (видео)

По словам дипломата, к войне в Украине привела высокомерная позиция НАТО. Лавров заверил, что Москва готова к переговорам, но с обязательным учетом своих интересов.

Related video

Переговоры по урегулированию войны в Украине могут состояться при условии учета российских интересов. Об этом заявил в пятницу, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Турцию.

Глава МИД РФ пребывает в Анкаре по приглашению главы турецкого коллеги Мевлюты Чавушоглу. Главными темами на совместной пресс-конференции министров стали ситуация в Украине, вопросы энергетики и зерновая инициатива.

Комментируя ситуацию с военным вторжением РФ в Украину Лавров заявил, что Кремль не отказывается от переговоров, однако при этом обязательно должны быть учтены "законные интересы России".

"Переговоры могут быть только на основе учета российских законных интересов и российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали и обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с Евроатлантическим альянсом", — заявил в ходе встречи Лавров.

По его словам, интересы России были "высокомерно проигнорированы" Альянсом.

"Нам сказали с таким, я бы сказал, пренебрежением, что то, что делает НАТО с Украиной — это не ваше дело", — заявил он.

Итоги переговоров

По информации российских СМИ, Лавров и Чавушоглу обсудили важность продолжения реализации и устранения препятствий для продолжения зерновой сделки и обсудили необходимость создания газового хаба.

Министр Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна ожидает большое количество туристов из России в этом году и подчеркнул, что его страна поддерживает усилия ООН по устранению препятствий для начала экспорта зерна и удобрений из РФ и выразил признательность за помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Лавров на встрече также заявил, что генсекретарь ООН не выполняет условия пакета зерновой сделки и что препятствия на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются.

Также министры Турции и РФ договорились подготовиться к совместной встрече с главами МИД Сирии и Ирана.

Напомним, 1 марта, во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на конференции по разоружению в Женеве, которое проходило по видеосвязи, участники собрания начали покидать зал в знак солидарности с Украиной.

На днях, в начале апреля, Сергей Лавров также назвал условием для снижения ядерных рисков отказ Запада от агрессивного курса в отношении РФ.