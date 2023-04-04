"Для танго нужны двое": Лавров назвал условия для снижения ядерных рисков

Готовность Лондона передать ВСУ снаряды с обедненным ураном приближает риск ядерного столкновения. По мнению главы МИД РФ, для конструктивного диалога Запад должен отказаться от враждебного курса в отношении Москвы.

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РФ открыта к контактам для долгосрочного снижения ядерных рисков на равноправной основе с учетов российских интересов. Об этом во вторник, 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию "АиФ".

Ключевая предпосылка для решения этой проблемы — отказ Запада от агрессивного враждебного курса.

По мнению главы МИД РФ, Запад пока не готов к конструктивному диалогу с Россией, поскольку он "в круглосуточном режиме занят поиском новых способов сдерживания России". Лавров подчеркнул, что опасность такой линии поведения очевидна, о чем, по его словам, Россия всеми доступными методами "предупреждает западных коллег".

"Задача дипломатии — поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — "для танго нужны двое"",— заявил он, отвечая на вопрос журналистов о снижении рисков ядерного столкновения.

Лавров отметил, что ранее Кремль выступал с "неполитизированными предложениями" для решения "актуальных международных проблем", среди которых указал инициативу президента России Владимира Путина по предоставлению гарантий безопасности для России.

"Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, либо реакция была отрицательная. В конечном итоге это привело к нынешнему кризису на Украине",— подчеркнул он.

На вопрос журналистов о повышении ядерных рисков в контексте решения Великобритании отправить Украине снаряды с обедненным ураном, Лавров ответил, что такое заявление Лондона было прокомментировано министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что "к ядерному столкновению остается все меньше и меньше ступеней".

Напомним, 21 марта стало известно, что Великобритания выразила готовность поставлять в Украину снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

25 марта президент России Владимир Путин сделал заявление, что с 3 апреля РФ начнет строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси.

В конце марта представитель КНР в ООН заявил, что Пекин не поддерживает передачу ядерного оружия в другие страны, как и возможность размещения его за пределами страны.