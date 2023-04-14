Министр обороны Беларуси пригрозил ядерными ударами в случае "враждебной риторики Запада"

По словам представителя ВС РБ, белорусские пилоты уже освоили применение ядерных боеприпасов и в любой момент готовы использовать их на практике для "защиты своей страны и территории союзной РФ".

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Учебный центр российских Военно-космических сил РФ завершил доподготовку белорусских летчиков штурмовиков Су-25, которые освоили способы применения в том числе специальных боеприпасов (тактическое ядерное оружие (ТЯО)). Об этом сообщают РИА новости.

"В рамках плановой подготовки летный инженерно-технический состав нашей авиационной базы прошел доподготовку в учебном центре РФ на самолетах Су-25. Это позволяло нам не только улучшить свои практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения. В том числе и специальных боеприпасов", — сообщает представитель Воздушных сил Беларуси.

По его словам, подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов.

"Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и союзного государства в целом", — подчеркнул он.

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, в стране подготовлена техника и самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы.

"Мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хренина, не все услышали важный посыл, озвученный главой государства.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. Мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", — заключил он.

Переоборудование самолетов-носителей боевой авиации в Беларуси

В конце марта в российских СМИ цитировали военного обозревателя Михаила Ходаренка, который рассказывал, что с 3 апреля Россия приступит к обучению экипажей военно-воздушных сил Белоруссии. При этом было известно, что 10 самолетов-носителей боевой авиации Александра Лукашенко уже подготовлены для применения тактического ядерного оружия.

При этом эксперт указал, что специальные боеприпасы могут быть применены только по плану Верховного главнокомандующего Вооруженными силами — президента России Владимира Путина.

Напомним, 7 апреля в сети появилось видео уничтожения бойцами 25-ой Десантно-штурмовой бригады российского штурмовика Су-25 возле населенного пункта Марьинка, Донецкой области.

В начале февраля бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российский бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 в районе Бахмута Донецкой области.