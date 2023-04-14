Міністр оборони Білорусі пригрозив ядерними ударами у разі "ворожої риторики Заходу"

За словами представника ЗС РБ, білоруські пілоти вже засвоїли застосування ядерних боєприпасів і будь-якої миті готові використовувати їх на практиці для "захисту своєї країни та території союзної РФ".

Related video

Навчальний центр російських Військово-космічних сил РФ завершив допідготовку білоруських льотчиків штурмовиків Су-25, які засвоїли засоби застосування спеціальних боєприпасів (тактична ядерна зброя (ТЯО)). Про це повідомляють РІА Новини.

"У рамках планової підготовки льотний інженерно-технічний склад нашої авіаційної бази пройшов допідготовку в навчальному центрі РФ на літаках Су-25. Це дозволило нам не лише покращити свої практичні навички, а й засвоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження. У тому числі й спеціальних боєприпасів", — повідомляє представник Повітряних сил Білорусі.

За його словами, підготовка включала як теоретичний курс, так і практичні заняття під керівництвом російських інструкторів.

"Програму підготовки особовим складом засвоєно в повному обсязі. При необхідності отримані нами знання та вміння ми готові застосувати на практиці для забезпечення військової безпеки як нашої країни, так і союзної держави в цілому", — наголосив він.

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, у країні підготовлено техніку та літаки, що можуть нести ядерні боєприпаси.

"Ми отримали сучасний комплекс "Іскандер", котрий також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. Наступного тижня завершиться підготовка відповідного підрозділу в Росії, і він повернеться до нас", — наголосив він.

Крім того, за словами Хреніна, не всі почули важливе посилання, озвучене головою держави.

"Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. Ми вже займаємося підготовкою майданчиків, що існують у нас. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми відповідатимемо лише силою. По-іншому на Заході не розуміють", — додав він.

Переобладнання літаків-носіїв бойової авіації у Білорусі

Наприкінці березня в російських ЗМІ цитували військового оглядача Михайла Ходаренка, який розповідав, що з 3 квітня Росія розпочне навчання екіпажів військово-повітряних сил Білорусії. При цьому було відомо, що 10 літаків-носіїв бойової авіації Олександра Лукашенка вже підготовлено до застосування тактичної ядерної зброї.

При цьому експерт зазначив, що спеціальні боєприпаси можуть бути застосовані лише за планом Верховного головнокомандувача Збройних Сил — президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 7 квітня у мережі з'явилося відео знищення бійцями 25-ї Десантно-штурмової бригади російського штурмовика Су-25 біля населеного пункту Мар'їнка, Донецької області.

На початку лютого бійці Нацгвардії України знищили російський броньований штурмовик Су-25 у районі Бахмуту Донецької області.