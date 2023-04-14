В Китае меняется система призыва в армию во время войны: что изменится

Местные органы должны в первую очередь набирать квалифицированных студентов колледжей, чтобы улучшить качество личного состава.

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Китайские чиновники меняют положение о призыве на военную службу во время боевых действий. Об этом сообщает Global Times.

В ходе реформирования Народно-освободительной армии Китая сместили акцент на набор бойцов во время войны. Теперь предпочтение будут отдавать высококвалифицированным студентам колледжа. Призыв должен проводиться исходя из текущих военных нужд. Основную ответственность за набор бойцов должны нести местные власти военной службы.

Военный аналитик Со Чжунпин говорит, что набор студентов в армию поможет НОАК повысить общее качество личного состава и создать профессиональные силы. Также устанавливаются правила отзыва квалифицированных ветеранов во время войны.

Новые изменения вступят в силу уже 1 мая. В издании утверждается, что это необходимый шаг для углубления реформы оборонного сектора. Китайские власти поставили целью реформировать и модернизировать национальную оборону и вооруженные силы до 2035 года, чтобы армия была мирового класса. Параллельно с этим в КНР ведут работу по ускорению информатизации и механизации армии.

Напомним, 28 февраля в Китае приняли закон о реформировании военных резервов. В военное время резервисты станут дополнительным источником войск.

13 апреля СМИ писали, что Китай протестовал и развернул гиперзвуковую ракету DF-27.