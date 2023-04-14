У Китаї змінюється система призову до армії під час війни: що зміниться
Місцеві органи мають, у першу чергу, набирати кваліфікованих студентів коледжів, щоб покращити якість особового складу.
Китайські урядовці змінюють положення про призов на військову службу під час бойових дій. Про це повідомляє Global Times.
У ході реформування Народно-визвольної армії Китаю змінили акцент на наборі бійців під час війни. Тепер перевагу надаватимуть висококваліфікованим студентам коледжу. Призов має проводитися виходячи з поточних потреб військових. Основну відповідальність за набір бійців має нести місцева влада військової служби.
Військовий аналітик Сон Чжунпін каже, що набір студентів в армію допоможе НВАК підвищіти загальну якість особового складу й створити професійні сили. Також встановлюються правила відкликання кваліфікованих ветеранів під час війни.
Нові зміни набудуть чинності вже 1 травня. У виданні стверджують, що це необхідний крок для поглиблення реформи оборонного сектору. Китайська влада поставила на меті реформувати й модернізувати національну оборону та збройні сили до 2035 року, щоб армія була світового класу. Паралельно з цим у КНР ведуть роботу з прискорення інформатизації та механізації армії.
Нагадаємо, 28 лютого в Китаї ухвалили закон про реформування військових резервів. У воєнний час резервісти стануть додатковим джерелом військ.
13 квітня ЗМІ писали, що Китай протестував і розгорнув гіперзвукову ракету DF-27.