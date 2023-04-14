"Выкрали ребенка в Лужниках": подполковник ГУР Десятник рассказал о спецоперации в Москве (видео)

Друг спецназовца познакомился с девушкой, которая вышла замуж за российского бизнесмена и друга Владимира Путина. Ребенку было 7 лет, он не виделся с матерью 2 года и военные решили организовать встречу.

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Спецназовец с 14-летним опытом, подполковник ГУР Украины и гражданин Израиля Денис Десятник провел с друзьями в Москве уникальную операцию по возврату ребенка. Историю он рассказал в интервью YouTube-каналу їPash.

В России Десятник примерно год тренировал различные спецподразделения с коллегой из Израиля. Этот парень познакомился с девушкой в Москве, которая вышла замуж за российского бизнесмена. Впоследствии оказалось, что это был друг президента России Владимира Путина.

Ребенку было 7 лет, из них он не виделся с матерью 2 года, добавил военный.

"Родился у них ребенок. Потом они разошлись, мужчина забрал ребенка и не показывал ей 2 года. Женщина пыталась, боролась через судебные службы, но безрезультатно", — объяснил спецназовец.

Через знакомого девушка вышла на Десятника и попросила его спасти ребенка.

"Начали заниматься. Я вызвал еще 2 сослуживцев из Израиля, они приехали и следили за этим человеком. Это все заняло где-то месяц. Мы выкрали ребенка на елке "Русского радио" Лужниках (московский стадион). Мы туда пришли за несколько дней до представления, посмотрели, как нам действовать. В день похищения сняли двух проституток, чтобы бойцы не сильно отличались от публики", — вспомнил он.

Бизнесмен приехал в Лужники с телохранителями, один из участвующих в операции въехал в машину, началась ругань. Далее бизнесмена, по словам Десятника, "засунули головой в сугроб", а ребенка поместили в машину и поехали.

Началась погоня по Москве — за ними ехали 2 машины, но удалось оторваться. Дома у матери их арестовали ОМОНовцы и забрали в СИЗО.

"Адвокат кое-как смог выпустить нас, мы выехали в деревню, где пробыли 2 недели. Нас объявили в розыск. У нас были друзья, они помогли нам выехать через Европу в Израиль. Вывезли мы и маму, и ребенка", — продолжил Десятник.

Бизнесмен, по его словам, связался с женщиной после 1-2 лет, рассказал о большой любви и просил вернуться в Россию. Она вернулась и снова осталась без ребенка.

"Снова обращалась ко мне. Я сказал все, хватит с меня приключений. Россия подавала запрос в Израиль, чтобы нас экстрадировали, но власти сказали — мы своих не отдаем", — заключил военный.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, войска РФ вывезли из Украины за время большой войны более 100 тысяч детей.

Подросток по имени Виталий из Украины 11 апреля рассказал, как попал в лагерь в оккупированной Евпатории. По его словам, всех детей из Украины заставляли петь гимн РФ на утренней зарядке.