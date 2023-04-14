"Викрали дитину в Лужниках": підполковник ГУР Десятник розповів про спецоперацію в Москві (відео)

Друг спецпризначенця познайомився з дівчиною, яка вийшла заміж за російського бізнесмена та друга Володимира Путіна. Дитині було 7 років, вона не бачилася з матір'ю 2 роки, і військові вирішили організувати зустріч.

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Спецпризначенець із 14-річним досвідом, підполковник ГУР України та громадянин Ізраїлю Денис Десятник провів із друзями в Москві унікальну операцію з повернення дитини. Історію він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу їPash.

У Росії Десятник приблизно рік тренував різні спецпідрозділи з колегою з Ізраїлю. Цей хлопець познайомився з дівчиною в Москві, яка вийшла заміж за російського бізнесмена. Згодом виявилося, що то був друг президента Росії Володимира Путіна.

Дитині було 7 років, із них вона не бачилася з матір'ю 2 роки, додав військовий.

"Народилася в них дитина. Потім вони розійшлися, чоловік забрав дитину та не показував їй 2 роки. Жінка намагалася, боролася через судові служби, але безрезультатно", — пояснив спецпризначенець.

Через знайомого дівчина вийшла на Десятника та попросила його врятувати дитину.

"Почали займатися. Я викликав ще 2 товаришів зі служби з Ізраїлю, вони приїхали та стежили за цією людиною. Це все зайняло десь місяць. Ми викрали дитину на ялинці "Русского радио" в "Лужниках" (московський стадіон). Ми туди прийшли за кілька днів до вистави, подивилися, як нам діяти. У день викрадення зняли двох повій, щоб бійці не сильно відрізнялися від публіки", — згадав він.

Бізнесмен приїхав у "Лужники" з охоронцями, один із учасників в операції в'їхав у машину, почалася лайка. Далі бізнесмена, за словами Десятника, "засунули головою в кучугуру", а дитину помістили в машину та поїхали.

Почалася погоня Москвою — за ними їхали 2 машини, але вдалося відірватися. Вдома в матері їх заарештували ОМОНівці та забрали в СІЗО.

"Адвокат ледь-ледь зміг випустити нас, ми виїхали в село, де пробули 2 тижні. Нас оголосили в розшук. У нас були друзі, вони допомогли нам виїхати через Європу в Ізраїль. Вивезли ми і маму, і дитину", — продовжив Десятник.

Бізнесмен, за його словами, зв'язався з жінкою після 1-2 років, розповів про велике кохання і просив повернутися в Росію. Вона повернулася й знову залишилася без дитини.

"Знову зверталася до мене. Я сказав усе, вистачить із мене пригод. Росія подавала запит до Ізраїлю, щоб нас екстрадували, але влада сказала — ми своїх не віддаємо", — підсумував військовий.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, війська РФ вивезли з України за час великої війни понад 100 тисяч дітей.

Підліток на ім'я Віталій із України 11 квітня розповів, як потрапив до табору в окупованій Євпаторії. За його словами, всіх дітей із України змушували співати гімн РФ на ранковій зарядці.