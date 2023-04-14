"Ни разу не стреляли": командование ТРО проверит подготовку новобранцев в Бахмуте (видео)

По информации силового ведомства – все военнослужащие проходят базовую подготовку в обязательном порядке. Вместе с тем там напомнили о правилах отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

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В пятницу, 14 апреля, командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило проверку информации, ставшей известной из распространенного в социальных сетях видео, в котором один из военных рассказывает о том, что на Бахмутское направление отправляют неподготовленных бойцов. Об этом сообщается на официальном Facebook ведомства.

Жалобы солдат ВСУ в Бахмуте

В видео, боец ВСУ и закарпатский активист Михаил Чокнадий рассказывает, что в его роту, выполняющую боевые задания на Бахмутском направлении, добавили людей, которые никогда в жизни не проходили подготовку, либо провели около 5 дней в Сумской области, после чего были отправлены в горячую точку.

"Они ни разу в жизни не стреляли. Пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют", — заявляет активист, который впоследствии демонстрирует своего напарника, у которого пятеро детей.

Рядом с военным стоит молодой мужчина, который утверждает, что он многодетный отец и рассказывает, что его остановила машина полиции и сразу отвезла в военкомат, после чего его отравили без военной подготовки в Бахмут.

Ответ представителей Теробороны ВСУ

В контексте указанной информации Командование Сил территориальной обороны ВСУ отметило, что военнослужащие Сил ТРО ВСУ в обязательном порядке проходят базовую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах.

"Срок дальнейшей профессиональной подготовки зависит от военно-учетной специальности. После окончания срока обучения и приобретения необходимых навыков уже подготовленных военнослужащих направляют в воинские части для выполнения определенных задач", — указывает ведомство.

Представители командования ТРО отметили, что провели проверку, в результате которой узнали, что фигурирующий в видео многодетный отец нигде не зарегистрирован, как родитель. Также на него не оформлено попечительство.

Дальнейшие проверки нарушений, о которых сообщается в видео, продолжаются.

Вместе с тем в ведомстве указывают, что мобилизация многодетных родителей может происходить исключительно с согласия мобилизуемого лица, а отсрочка для многодетных родителей предоставляется при предоставлении документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет.

Случаи нарушения, куда обратиться?

В ведомстве подчеркнули, что в любых случаях нарушения процедуры подготовки, необходимо обратиться на горячую линию Командования Сил ТРО по номеру 0 800 507 028.

Также любой военнослужащий и его близкие могут обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 0 800 500 442.

"Сообщения на горячую линию позволяют Министерству обороны узнавать проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и быстрее реагировать на решение проблем. Во время обращения военнослужащему нужно назвать: имя и фамилию мобилизованного лица, номер воинской части, в которую направили, данные ТЦК и СП, которые дали направление", — указывается в обращении.

В пятницу, 14 апреля, Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках подготовки украинских военных к лету, на складах есть уже около 76% летней формы для ВСУ.

В конце марта стало известно, что украинские граждане, состоящие в рядах территориальной обороны и имеющие рабочий стаж не менее 25 лет, будут получать пенсии с 55-летнего возраста.