В Минобороны рассказали о подготовке к летнему сезону: получат ли ВСУ все необходимое

В ведомстве заверили, что вопрос обеспечения украинских военных является для них приоритетным заданием. Более того, в некоторых сферах формируется резерв.

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На складах уже есть около 76% летней формы для украинских военнослужащих и подготовка продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны в пятницу, 14 апреля.

По информации ведомства, этот вопрос является приоритетным заданием для них и происходит все планово, соответственно к имеющимся нормам.

"Для понимания: на 10.04.2023 потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена уже на 76%. Еще 244 тысячи комплектов находятся на Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысячи комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть общая обеспеченность – выполнена на 100%. Даже формируется резерв. Впрочем, следует всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках", — говорится в сообщении.

Для всех предметов были установлены сроки эксплуатации и при этом учитываются объективные моменты, которые могут возникать на поле боя.

Поставщиком одежды являются отечественные производители, которые изготовляют форму высокого качества. В них обращают внимание на все потребности украинских защитников.

"Соблюдаем такой принцип и в весенне-летний сезон. Войско защищает Украину от российских захватчиков, а Минобороны обеспечивает все потребности ВСУ, поступающие к нам от Генерального Штаба", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в Минобороны Польши анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams, которые в скором времени будут поставляться из США в Украину.

10 апреля в Минобороны рассказали, сколько людей знают о планах ВСУ касаемо будущего контрнаступления. Украинцев при этом призвали доверять исключительно официальным источникам.