У Міноборони розповіли про підготовку до літнього сезону: чи отримають ЗСУ все необхідне

У відомстві запевнили, що питання забезпечення українських військових є для них пріоритетним завданням. Крiм того, у деяких сферах формується резерв.

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На складах вже є близько 76% літньої форми для українських військовослужбовців та підготовка триває. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони у п'ятницю, 14 квітня.

За інформацією відомства, це питання є пріоритетним завданням для них і відбувається все планово, відповідно до наявних норм.

"Для розуміння: на 10.04.2023 потреба в літніх польових костюмах на речових складах забезпечена вже на 76%. Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об'єднаних центрах забезпечення та ще 280,9 тисячі комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальну забезпеченість – виконано на 100%. Навіть формується резерв. Утім, слід завжди враховувати питання розподілу та логістики у військах", — йдеться у повідомленні.

Для всіх предметів були встановлені терміни експлуатації та при цьому враховуються об'єктивні моменти, що можуть виникати на полі бою.

Постачальником одягу є вітчизняні виробники, які виготовляють форму найвищої якості. Вони звертають увагу на всі потреби українських захисників.

"Дотримуємося такого принципу і у весняно-літній сезон. Військо захищає Україну від російських загарбників, а Міноборони забезпечує всі потреби ЗСУ, що надходять до нас від Генерального Штабу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня у Міноборони Польщі анонсували створення сервісного центру для танків Abrams, які незабаром поставлятимуть із США в Україну.

10 квітня в Міноборони розповіли, скільки людей знають про плани ЗСУ щодо майбутнього контрнаступу. Українців при цьому закликали довіряти виключно офіційним джерелам.