"Жодного разу не стріляли": командування ТРО перевірить підготовку новобранців у Бахмуті (відео)

За інформацією силового відомства, усі військовослужбовці обов'язково проходять базову підготовку. Водночас там нагадали про правила відстрочення від мобілізації для багатодітних батьків.

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У п'ятницю, 14 квітня, командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило перевірку інформації, яка стала відомою з поширеного в соціальних мережах відео, де один із військових розповідає про те, що на Бахмутський напрямок відправляють непідготовлених бійців. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Скарги солдат ЗСУ в Бахмуті

У відео боєць ЗСУ та закарпатський активіст Михайло Чокнадій розповідає, що до його роти, що виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку, додали людей, котрі ніколи в житті не проходили підготовку, або провели близько 5 днів у Сумській області, після чого були відправлені в гарячу точку.

"Вони жодного разу в житті не стріляли. Кулемети їм дали, а люди заряджати магазини не вміють", — заявляє активіст, який згодом демонструє свого напарника, який, за його словами, має п'ятьох дітей.

Поруч із військовим стоїть молодий чоловік, що стверджує, що він багатодітний батько, та розповідає, що його зупинила машина поліції й одразу відвезла до військкомату, після чого його відправили без військової підготовки одразу в Бахмут.

Відповідь представників Тероборони ЗСУ

У контексті зазначеної інформації Командування Сил територіальної оборони ЗСУ наголосило, що військовослужбовці Сил ТРО ЗСУ обов'язково проходять базову підготовку та професійну підготовку в навчальних центрах.

"Термін подальшої професійної підготовки залежить від військово-облікової спеціальності. Після закінчення терміну навчання та набуття необхідних навичок уже підготовлених військовослужбовців направляють до військових частин для виконання певних завдань", — зазначає відомство.

Представники командування ТРО зазначили, що провели перевірку, в результаті якої дізналися, що багатодітний батько, який фігурує у відео, ніде не зареєстрований як батько. Також на нього не оформлено піклування.

Подальші перевірки порушень, про які повідомляється у відео, продовжуються.

Водночас у відомстві зазначають, що мобілізація багатодітних батьків може відбуватися виключно за згодою мобілізованої особи, а відстрочення для багатодітних батьків надається в разі надання документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років.

Випадки порушення, куди звернутися?

У відомстві наголосили, що в будь-яких випадках порушення процедури підготовки необхідно звернутися на гарячу лінію Командування Сил ТРО за номером 0 800 507 028.

Також будь-який військовослужбовець і його близькі можуть звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 0 800 500 442.

"Повідомлення на гарячу лінію дозволяють Міністерству оборони дізнаватися про проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, та швидше реагувати на їх вирішення. Під час звернення військовослужбовцю потрібно назвати: ім'я та прізвище мобілізованої особи, номер військової частини, до якої його направили, дані ТЦК та СП, що дали направлення", — зазначається у зверненні.

У п'ятницю, 14 квітня, Міністерство оборони України повідомило, що в межах підготовки українських військових до літа на складах є вже близько 76% літньої форми для ЗСУ.

Наприкінці березня стало відомо, що українські громадяни, котрі перебувають у лавах територіальної оборони та мають робочий стаж не менше 25 років, отримуватимуть пенсії з 55-річного віку.