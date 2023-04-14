Бьются до последнего: ВСУ показали ближний бой с превосходящими силами противника (видео)

Комментируя видео главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что смелость и отвага очень важны для успешного выполнения боевой задачи, однако определяющим фактором всегда остаются люди.

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Группа артиллерийской разведки 60-ой отдельной механизированной бригады приняла бой на наблюдательном посту с превосходящими вражескими силами. В ближней схватке украинским воинам удалось отбить атаки и не дать ему продвинуться к позициям украинских войск. Видеорепортаж о ходе боя опубликовал 14 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Военнослужащие бригады Сергей и Артем рассказали, что их группа оказалась в 2-3 км от передовых позиций. И когда противник подошел достаточно близко, завязался бой. Причем украинским защитникам удалось отбить несколько волн атак россиян.

"Я уже воевал, но так, чтобы из семи метров стрелять в голову орку, такого еще не было", — рассказал один из украинских бойцов.

По словам Артема, наши бойцы приняли правильное тактическое решение, кроме того помогала аэроразведка, благодаря которой даже было известно, когда противник заряжал РПГ.

"Знали, когда он тот РПГ заряжает и не давали ему заряжать", — говорит Артем.

Другой солдат 60-ой ОМБр Александр рассказал, что противник решил обойти их через поле, но он с пулеметом в руках занял позицию на открытой местности и встретил огнем оккупантов.

"Я сбоку работал по врагу, по подходящих группах. Они не ожидали что на ровном поле человек ляжет с пулеметом, но я этим воспользовался и не прогадал — тактика сработала", — сказал боец.

В своих комментариях к видео Залужный написал, что смелость, отвага и колоссальная самоотдача очень важны для успешного выполнения боевой задачи, однако всегда люди остаются определяющим фактором.

"Золотые люди, которые бьются до последнего и с энтузиазмом", — цитирует главнокомандующий слова одного из бойцов.

Ранее украинские защитники показали бой 3-й штурмовой бригады в Бахмуте. По словам военнослужащих, противник разрушает застройку, где наши бойцы обустраивают оборонительные позиции и постоянно идут в атаку.

Командование Сил территориальной обороны ВСУ 14 апреля сообщило о проверке информации из видео, на котором военнослужащий ВСУ рассказывает о том, что под Бахмут отправляют неподготовленных солдат.