Б'ються до останнього: ЗСУ показали ближній бій із силами супротивника, які переважають (відео)

Коментуючи відео, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що сміливість і відвага є дуже важливими для успішного виконання бойового завдання, проте визначальним фактором завжди залишаються люди.

Related video

Група артилерійської розвідки 60-ї окремої механізованої бригади прийняла бій на спостережному посту з ворожими силами, які переважали. У ближньому бою українським воїнам вдалося відбити атаки та не дати ворогу просунутися до позицій українських військ. Відеорепортаж про перебіг бою опублікував 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Військовослужбовці бригади Сергій та Артем розповіли, що їхня група опинилася за 2-3 км від передових позицій. І коли супротивник підійшов досить близько, розпочався бій. До того ж українським захисникам удалося відбити кілька хвиль атак росіян.

"Я вже воював, але так, щоб із семи метрів стріляти в голову орку, такого ще не було", — розповів один із українських бійців.

За словами Артема, наші бійці ухвалили правильне тактичне рішення, крім того, допомагала аеророзвідка, завдяки якій навіть було відомо, коли противник заряджав РПГ.

"Знали, коли він той РПГ заряджає, і не давали йому заряджати", — каже Артем.

Інший солдат 60-го ОМБр Олександр розповів, що противник вирішив обійти їх через поле, але він із кулеметом у руках зайняв позицію на відкритій місцевості й зустрів вогнем окупантів.

"Я збоку працював по ворогові, по групах, що підходили. Вони не очікували, що на рівному полі людина ляже з кулеметом, але я цим скористався та не прогадав — тактика спрацювала", — сказав боєць.

У своїх коментарях до відео Залужний написав, що сміливість, відвага та колосальна самовіддача є дуже важливими для успішного виконання бойового завдання, проте завжди люди залишаються визначальним фактором.

"Золоті люди, які б'ються до останнього та з ентузіазмом", — цитує головнокомандувач слова одного з бійців.

Раніше українські захисники показали бій 3-ї штурмової бригади в Бахмуті. За словами військовослужбовців, противник руйнує забудову, де наші бійці облаштують оборонні позиції та постійно йдуть в атаку.

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ 14 квітня повідомило про перевірку інформації з відео, на якому військовослужбовець ЗСУ розповідає про те, що під Бахмут відправляють непідготовлених солдатів.