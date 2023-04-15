"Позор для журналистики": в МИД Украины прокомментировали сюжет France 24 об оккупантах (видео)

Французские журналисты сделали репортаж о военном лагере россиян, в котором назвали контрнаступление ВСУ "вражеским", однако позже удалили видео.

Related video

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на скандальный сюжет французского телеканала France 24 о подготовке российских оккупантов к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, призвав журналистов к ответственности. Об этом стало известно из публикации Олега Николенко в Twitter.

"Репортаж о том, что российские войска готовятся убить украинцев, является позором для журналистики", — заключил Николенко.

Спикер также указал на то, что съемочная группа телеканала прибыла на временно оккупированные территории, не получив разрешения от Киева, что является нарушением украинского законодательства.

"Те, кто участвует в таких действиях, будут нести ответственность по закону", — заявил Олег Николенко.

На скандальный репортаж также отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Невероятно представить себе такой репортаж с позиций гитлеровцев в Нормандии накануне высадки", — сказал дипломат.

Сюжет France 24 о ВС РФ: что он нем известно

В четверг, 13 апреля, журналисты телеканала "France 24" сделали сюжет о подготовке военнослужащих ВС РФ к наступлению ВСУ. Он был записан в военном лагере оккупантов, расположенном в 30 километрах от линии фронта.

Видео содержит российскую пропагандистскую символику, а также короткие интервью военнослужащих оккупационной армии. Во время одного из таких комментариев, журналист заявил, что российский солдат "не боится наступления врага".

Сюжет France 24 о российских оккупантах

При этом в репортаже не упоминается о военной агрессии ВС РФ против Украины.

Отметим, что на момент написания этой публикации сюжет был удален с сайта France 24 и YouTube.

Ранее, 16 февраля Олег Николенко также обвинил издание Financial Times в искажении цитаты бывшего премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы о контрабанде оружия из Украины. Спикер украинского МИД отметил, что в прямой цитате политика не упоминается о фактах контрабанды оружия или ее увеличении.