"Ганьба для журналістики": у МЗС України прокоментували сюжет France 24 про окупантів (відео)

Французькі журналісти зробили репортаж про військовий табір росіян, у якому назвали контрнаступ ЗСУ "ворожим", проте пізніше видалили відео.

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на скандальний сюжет французького телеканалу France 24 про підготовку російських окупантів до контрнаступу Збройних сил України, закликавши журналістів до відповідальності. Про це стало відомо з публікації Олега Ніколенка у Twitter.

"Репортаж про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики", — сказав Ніколенко.

Спікер також зазначив, що знімальна група телеканалу прибула на тимчасово окуповані території, не отримавши дозволу від Києва, що є порушенням українського законодавства.

"Ті, хто бере участь у таких діях, нестимуть відповідальність за законом", — заявив Олег Ніколенко.

На скандальний репортаж також відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які навчаються вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Неймовірно уявити такий репортаж з позицій гітлерівців у Нормандії напередодні висадки", — сказав дипломат.

Сюжет France 24 про ЗС РФ: що він не знає

У четвер, 13 квітня, журналісти телеканалу "France 24" зробили сюжет про підготовку військовослужбовців ЗС РФ до настання ЗСУ. Він був записаний у військовому таборі окупантів, розташованому за 30 кілометрів від лінії фронту.

Відео містить російську пропагандистську символіку, а також короткі інтерв'ю військовослужбовців окупаційної армії. Під час одного з таких коментарів журналіст заявив, що російський солдат "не боїться наступу ворога".

Сюжет France 24 про російських окупантів

При цьому у репортажі не згадується про військову агресію ЗС РФ проти України.

Зазначимо, що на момент написання цієї публікації сюжет був вилучений із сайту France 24 та YouTube.

Раніше, 16 лютого, Олег Ніколенко також звинуватив видання Financial Times у спотворенні цитати колишнього прем'єр-міністра Молдови Наталії Гаврилиці про контрабанду зброї з України. Спікер українського МЗС зазначив, що у прямій цитаті політика не згадується про факти контрабанди зброї або її збільшення.