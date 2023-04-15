Украина может выиграть оборонительную войну против России, — Минфин Германии

Страны Запада должны поддерживать украинцев, чтобы Владимир Путин не смог одержать верх, считает министр Кристиан Линдер.

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Министр финансов Германии Кристиан Линдер уверен, что Украина способна победить в оборонительной войне против России. Такое заявление он сделал во время выступления в Принстонском университете в США 15 апреля, передает издание DW.

По словам Кристиана Линдера, президент России Владимир Путин не должен выйти победителем ни при каких условиях. Чтобы этого не случилось, странам Запада необходимо и дальше поддерживать украинское правительство.

Кристиан Линдер также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа должна стать более независимой как от Китая, так от США. Министр счел такие слова "наивными" и предположил, что европейцы самостоятельно не смогут противостоять России, у которой есть ядерное оружие, а потому нуждаются в помощи США. При этом военный альянс НАТО все еще играет очень важную роль в сдерживании угроз под руководством Вашингтона.

Как пишет сайт украинского правительства, 14 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министрами финансов Германии, Великобритании и Франции на мероприятии Spring Meetings в Вашингтоне. Кристиан Линдер пообещал, что немецкие власти выделят украинцам более 3 млрд евро в 2023 году и еще более 5 млрд евро долгосрочной военной помощи. Еще около 2 млрд евро пообещала выделить Франция в лице министра Брюне Ле Мера, часть этих денег передадут для восстановления страны.

Встреча Дениса Шмыгаля и Кристиана Линдера в Вашингтоне Фото: пресс-служба Кабмина

Недавно Владимир Зеленский назвал победу Украины и освобождение Крыма безальтернативным исходом для всего мира. По его словам, деоккупация полуострова необходима, чтобы установить порядок, основанный на международных соглашениях и уставе ООН, который нарушила Россия.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что война России против Украины быстро не закончится. По его мнению, даже после окончания боевых действий ситуация нормализуется не сразу.