Україна може виграти оборонну війну проти Росії, — Мінфін Німеччини

Країни Заходу мають підтримувати українців, щоб Володимир Путін не зміг перемогти, вважає міністр Крістіан Ліндер.

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер упевнений, що Україна здатна перемогти в оборонній війні проти Росії. Таку заяву він зробив під час виступу у Прінстонському університеті у США 15 квітня, передає видання DW.

За словами Крістіана Ліндера, президент Росії Володимир Путін не повинен вийти переможцем за жодних умов. Щоб цього не сталося, країнам Заходу потрібно й надалі підтримувати український уряд.

Крістіан Ліндер також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європа має стати більш незалежною як від Китаю, так і від США. Міністр назвав такі слова "наївними" і припустив, що європейці самостійно не зможуть протистояти Росії, яка має ядерну зброю, а тому потребує допомоги США. При цьому військовий альянс НАТО все ще відіграє важливу роль у стримуванні загроз під керівництвом Вашингтона.

Як пише сайт українського уряду, 14 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністрами фінансів Німеччини, Великої Британії та Франції на заході Spring Meetings у Вашингтоні. Крістіан Ліндер пообіцяв, що німецька влада виділить українцям понад 3 млрд євро у 2023 році та ще понад 5 млрд євро довгострокової військової допомоги. Ще близько 2 млрд євро пообіцяла виділити Франція в особі міністра Брюне Ле Мера, частину цих грошей передадуть на відновлення країни.

Зустріч Дениса Шмигаля та Крістіана Ліндера у Вашингтоні Фото: прес-служба Кабміну

Нещодавно Володимир Зеленський назвав перемогу України та звільнення Криму безальтернативним результатом для всього світу. За його словами, деокупація півострова необхідна, щоб встановити порядок, що ґрунтується на міжнародних угодах та статуті ООН, який порушила Росія.

У березні канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що війна Росії проти України швидко не закінчиться. На його думку, навіть після закінчення бойових дій ситуація нормалізується не одразу.