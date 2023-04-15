Делают медали и собирают посылки для ВС РФ: стало известно, как в Крыму "обрабатывают" школьников

Правозащитники говорят о том, что бойцов ВС РФ позвали в школы даже на 1 сентября. Вернувшиеся живыми с передовой, оккупанты агитировали детей вступать в ряды росармии и рассказывали о своих "подвигах".

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В оккупированном ВС РФ Крыму школьников заставляют готовиться к "параду победы" и делать символические медали для российских военных, которые сейчас воюют против ВСУ. Об этом сообщили в организации "Крым-SOS".

Также школьников уже предупредили о том, что они будут собирать посылки для тех бойцов, которые воюют с Вооруженными силами Украины.

Кроме этого в рамках марафона "Наша победа" (проводится в преддверии 9 мая в РФ и на оккупированных территориях, — ред.) детям нужно будет рассказывать о родственниках, которые принимали участие в боях Второй мировой войны.

Аналитик "Крым-SOS" Евгений Ярошенко подчеркнул, что действия школьных администраций в этом случае незаконны. Так как они не имеют права пропагандировать среди детей войну и тем более заставлять несовершеннолетних участвовать в этой пропаганде.

"Международные конвенции запрещают пропаганду войны и подстрекательство к насилию, а Конвенция о правах ребенка предполагает, что образование детей должно быть направлено на воспитание уважения прав человека", — сказал Ярошенко.

Он также рассказал о том, что в День знаний, 1 сентября, на уроки в школах были приглашены российские военные. Они агитировали детей вступать в ряды ВС РФ. Также оккупанты, которые возвратились с передовой, рассказывали школьникам о своих "подвигах".

Напомним, в начале марта стало известно, что Кремль создает "букварь" для детей в оккупации на украинском языке. Российские "идеологи" объяснили, что речь идет о разработке специального учебника по обучению детей на украинском языке, который будет рассчитан на учеников 5-9 классов.

В начале февраля мы также писали о том, как оккупанты заставляют местное население Запорожской области брать российские паспорта. В частности, россияне обещают вернуть ранее захваченное ими жилье тем, кто ранее выехал.