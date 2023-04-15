Роблять медалі та збирають посилки для ЗС РФ: стало відомо, як у Криму "обробляють" школярів

Правозахисники говорять про те, що бійців ЗС РФ покликали до шкіл навіть на 1 вересня. Окупанти, які повернулися живими з передової, агітували дітей вступати до лав росармії і розповідали про свої "подвиги".

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В окупованому ЗС РФ Криму школярів змушують готуватися до "параду перемоги" та робити символічні медалі для російських військових, які зараз воюють проти ЗСУ. Про це повідомили в організації "Крим-SOS".

Також школярів вже попередили про те, що вони збиратимуть посилки для тих бійців, які воюють зі Збройними силами України.

Крім цього, в межах марафону "Наша перемога" (проводиться напередодні 9 травня у РФ і на окупованих територіях, — ред.) дітям потрібно буде розповідати про родичів, які брали участь у боях Другої світової війни.

Аналітик "Крим-SOS" Євген Ярошенко наголосив, що дії шкільних адміністрацій у цьому випадку незаконні. Оскільки вони не мають права пропагувати серед дітей війну і тим більше змушувати неповнолітніх брати участь у цій пропаганді.

"Міжнародні конвенції забороняють пропаганду війни та підбурювання до насильства, а Конвенція про права дитини передбачає, що освіта дітей має бути спрямована на виховання поваги до прав людини", — сказав Ярошенко.

Він також розповів про те, що у День знань, 1 вересня, на уроки у школах було запрошено російських військових. Вони агітували дітей вступати до лав ЗС РФ. Також окупанти, які повернулися з передової, розповідали школярам про свої "подвиги".

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Кремль створює "буквар" для дітей в окупації українською мовою. Російські "ідеологи" пояснили, що йдеться про створення спеціального підручника з навчання дітей українською мовою, який буде розрахований на учнів 5-9 класів.

На початку лютого ми також писали про те, як окупанти змушують місцеве населення Запорізької області брати російські паспорти. Зокрема, росіяни обіцяють повернути раніше захоплене ними житло тим, хто виїхав.