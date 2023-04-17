"Необходимо изолировать": ВСУ могут начать освобождение Крыма уже сейчас, — дипломат

По словам экс-спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, если ВСУ начнут действовать на территории полуострова — РФ не сможет использовать его в качестве военной площадки.

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Украина может начать освобождать Крымский полуостров от российских оккупантов уже сейчас. Такое мнение в эфире телемарафона озвучил экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 16 апреля.

По его словам, ВСУ должны начать изолировать полуостров от Кремля уже на текущем этапе. Помочь в этом может подрыв моста, а также уничтожение военной базы в городе Севастополь. Крое того, Крым крайне важен для будущей безопасности Украины из-за контроля над морем.

"Сейчас необходимо изолировать Крым от России. Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", — отмечает Курт Волкер.

При этом, экс-представитель Госдепа США считает, что реакции президента РФ Владимира Путина бояться не стоит, ведь он бросает на войну все, что у него есть. Это новые призывники, обращения к Ирану, Турции, Северной Корее за помощью. Это все, что он может сделать в текущей ситуации, его возможности крайне ограничены.

При этом, сценарий применения ядерного или химического оружия маловероятен, ведь против этого даже российские силы.

"Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении. Вероятность использования ядерного оружия Россией вполне низкая. Потому что это повлечет ответ", — подчеркнул Курт Волкер.

Напомним, 16 апреля военный рассказал, какая судьба ждет Черноморский флот РФ после освобождения Крымского полуострова. Капитан I ранга Степан Якимяк считает, что одна из главных задач российских кораблей на территории оккупированного полуострова — эвакуация военных сил и средств в случае освободительной операции ВСУ.