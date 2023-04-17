"Необхідно ізолювати": ЗСУ можуть розпочати визволення Криму вже зараз, — дипломат

За словами ексспецпредставника Держдепу по Україні Курта Волкера, якщо ЗСУ почнуть діяти на території півострова — РФ не зможе використовувати його в якостi військового майданчика.

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Україна може розпочати звільняти Кримський півострів від російських окупантів уже зараз. Таку думку в ефірі телемарафону висловив експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 16 квітня.

За його словами, ЗСУ мають розпочати ізолювати півострів від Кремля вже на поточному етапі. Допомогти в цьому може підрив мосту, а також знищення військової бази у місті Севастополь. Крім того, Крим є вкрай важливим для майбутньої безпеки України через контроль над морем.

"Зараз необхідно ізолювати Крим від Росії. Можливо, знищити військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягти. Це Україна може зробити вже зараз. А робота по повному контролю над Кримом може відбутися через деякий час", — зазначає Курт Волкер.

При цьому експредставник Держдепу США вважає, що реакції президента РФ Володимира Путіна боятися не варто, адже він кидає на війну все, що має. Це нові призовники, звернення до Ірану, Туреччини, Північної Кореї за допомогою. Це все, що вiн може зробити зараз, його можливості вкрай обмежені.

При цьому, сценарій застосування ядерної чи хімічної зброї малоймовірний, адже проти цього навіть російські сили.

"Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямку. Імовірність використання ядерної зброї Росією цілком низька. Тому що це спричинить відповідь", — підкреслив Курт Волкер.

Нагадаємо, 16 квітня військовий розповів, яка доля чекає на Чорноморський флот РФ після звільнення Кримського півострова. Капітан І рангу Степан Яким'як вважає, що одним із головних завдань російських кораблів на території окупованого півострова є евакуація військових сил і коштів у разі визвольної операції ЗСУ.