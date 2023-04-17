Никакой учебы и работы: какие услуги будут недоступны для украинцев без военного билета

По словам начальника Киевского ТЦК Александра Коновалова, ограничения в отношении граждан будут действовать в случае женитьбы или же лечения, и подобные нормы прописаны на законодательном уровне.

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В ТЦК рассказали, кому из украинцев необходим военный билет, чтобы продолжить полноценно работать и учиться. На эту тему заговорил начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов в интервью порталу АрміяInform 14 апреля.

По его словам, принимать на работу или же в любое учебное заведение граждан Украины можно исключительно после того, как есть подтверждение того, что он состоит на воинском учете. Однако, в случае женитьбы или лечения таких ограничений нет.

"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на воинском учете. Так же по пересечению государственной границы — есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", — рассказал Александр Коновалов.

Отдельный случай — вопрос бракосочетания. После подачи заявления ЗАГС подает информацию в ТЦК о том, что был зарегистрирован брак или развод. Там сразу есть отметка о наличии военно-учетного документа, но при этом, если документа нет — заявление все равно принимают в ЗАГС. При лечении никаких ограничений на законодательном уровне также нет.

Если гражданин хочет получить госуслуги, то ему нужно предъявить следующие документы:

"Для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, а для резервистов — военный билет", — сообщает Александр Коновалов.

Напомним, 16 апреля СМИ писали, что в Луцке владельца Telegram-канала о повестках приговорили к 5 годам лишения свободы. Он препятствовал деятельности ВСУ, как отметили в суде, а также помогал уклонистам.